BOMBA

Ellen 'volta dos mortos' em 'Dona de Mim' e promete reviravolta

Personagem de Camila Pitanga nunca esteve morta, como pensavam os personagens

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:42

Camila Pitanga vive Ellen Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, terá uma revelação bombástica nos próximos capítulos, que derrubará uma grande certeza dos personagens da trama e dos telespectadores. A bomba é seguinte: Ellen (Camila Pitanga) não está morta. Vivíssima da Silva, a personagem retornará determinada a recuperar a guarda da filha Sofia (Elis Cabral) após descobrir que Abel (Tony Ramos) morreu. As informações são de André Romano, do jornal O Tempo.

A descoberta virá à tona quando a novela mostra que Padre Paulo (Guti Fraga) estava mantendo conversas secretas com Ellen há algum tempo, nelas o sacerdote passava informações para a personagem de Camila Pitanga. Sabendo que Sofia não está mais sob os cuidados do ex-companheiro Abel, morto em tramoia armada pelo irmão Jacques, a mulher resolve dar as caras e enfrentar pessoas do seu passado.

A volta de Ellen promete virar a novela de cabeça para baixo. O retorno reabrirá feridos antigas e colocará Sofia no centro de uma disputa judicial e de conflitos familiares. Além disso, mistérios do passado serão finalmente desvendados. De acordo com o colunista, a grande virada está prevista para acontecer por volta do capítulo 200.