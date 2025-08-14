Acesse sua conta
Afinal, qual o segredo que o padre esconde em 'Dona de Mim'?

Mistério sobre as ligações do Padre Paulo será revelado, virando a novela de cabeça para baixo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:59

Padre Paulo em
Padre Paulo em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A maior reviravolta de "Dona de Mim" virá a tona nos próximos capítulos da trama, fazendo cair por terra algumas convicções dos telespectadores. O mistério sobre as ligações do Padre Paulo (Guti Fraga) será desvendado e revelará que uma pessoa dada como morta na verdade ainda está viva, mantendo contato escondido com o sacerdote sem que ninguém saiba. O padre fala ao telefone com Ellen, personagem de Camila Pitanga.

Além de viva, Ellen está decidida a voltar e ir atrás da família Boaz e da babá Leona (Clara Moneke) para retomar a guarda da filha Sofia (Elis Cabral). A decisão foi tomada por ela ao descobrir a morte trágica de Abel (Tony Ramos), com quem deixou a responsabilidade de sua filha ao partir. 

Padre Paulo e Ellen em "Dona de Mim"

Ellen e Padre Paulo em "Dona de Mim"
Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Camila Pitanga vive Ellen por Reprodução / Redes Sociais
Ellen e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução

De acordo com o colunista André Romano, do portal O Tempo, a virada está revista para acontecer por volta do capítulo 200 da novela das 7 da TV Globo. Ainda segundo ele, o retorno de Ellen reacenderá conflitos antigos, colocará Sofia no centro de uma batalha judicial e revelará segredos do passado que podem mudar o rumo da história.

Na trama, o Padre Paulo, interpretado por Guti Fraga é uma reprise de um papel importante vivido pelo ator  em  "Bom Sucesso". Ele é responsável pela igreja de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40. 

