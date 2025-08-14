GRANDE VIRADA

Afinal, qual o segredo que o padre esconde em 'Dona de Mim'?

Mistério sobre as ligações do Padre Paulo será revelado, virando a novela de cabeça para baixo

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:59

Padre Paulo em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A maior reviravolta de "Dona de Mim" virá a tona nos próximos capítulos da trama, fazendo cair por terra algumas convicções dos telespectadores. O mistério sobre as ligações do Padre Paulo (Guti Fraga) será desvendado e revelará que uma pessoa dada como morta na verdade ainda está viva, mantendo contato escondido com o sacerdote sem que ninguém saiba. O padre fala ao telefone com Ellen, personagem de Camila Pitanga.

Além de viva, Ellen está decidida a voltar e ir atrás da família Boaz e da babá Leona (Clara Moneke) para retomar a guarda da filha Sofia (Elis Cabral). A decisão foi tomada por ela ao descobrir a morte trágica de Abel (Tony Ramos), com quem deixou a responsabilidade de sua filha ao partir.

De acordo com o colunista André Romano, do portal O Tempo, a virada está revista para acontecer por volta do capítulo 200 da novela das 7 da TV Globo. Ainda segundo ele, o retorno de Ellen reacenderá conflitos antigos, colocará Sofia no centro de uma batalha judicial e revelará segredos do passado que podem mudar o rumo da história.

Na trama, o Padre Paulo, interpretado por Guti Fraga é uma reprise de um papel importante vivido pelo ator em "Bom Sucesso". Ele é responsável pela igreja de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro.