CURIOSIDADE

Festival de música cobrou um rim, ou até um fígado, por ingresso; entenda

Way Out West 2025 aconteceu na Suécia entre os dias 7 e 9 de agosto

Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:05

Way Out West 2025 Crédito: Reprodução / Instagram

Você já teve ter se sentido com um rim a menos depois de comprar um ingresso para um festival de música dos seus sonhos. Mas, isso ocorreu quase que literalmente no Way Out West 2025, realizado em Gotemburgo, na Suécia, entre os dias 7 e 9 de agosto. Os organizadores encontraram uma forma inusitada de unir música e solidariedade e, com todos os ingressos já esgotados, o evento ofereceu entradas gratuitas para quem se inscrevesse no registro nacional de doadores de órgãos.

A ação foi fruto de uma parceria entre o festival e o Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar do país, que buscou reverter a queda de 30% no número de novos cadastros nos últimos anos. A ideia de transformar o desejo de estar no festival em motivação para salvar vidas ganhou diversos adeptos e contou até com uma pulseirinha personalizada.

Way Out West Festival 1 de 8

Ao manifestar o interesse em fazer parte do cadastro nacional de doador de órgãos de um país a pessoa expressa sua vontade em doar órgãos, tecidos e partes do corpo após a morte, facilitando processos de transplantes. Se compatível com alguém na fila de espera, o cadastrado também pode ser acionado em vida, no caso de doação de parte do fígado, de um dos rins ou de medula óssea.

“Sabemos que as pessoas fariam quase qualquer coisa para entrar no Way Out West”, afirmou Kimmie Winroth, gerente do evento. “Dessa vez, você pode fazer algo realmente bom. É o ingresso mais significativo que você vai ganhar na vida.”