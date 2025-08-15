Acesse sua conta
Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Youtuber é convidado do programa 'Altas Horas', que vai ao ar neste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:14

Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas
Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas Crédito: Reprodução / Globo

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, participa do Altas Horas deste sábado (16), onde fala pela primeira vez em um programa de TV sobre o vídeo viral que colaborou para a prisão de Hytalo Santos nesta sexta (15). Em vídeo de 49 minutos chamado "adultização", o youtuber expôs uma rede de pessoas que consomem ou se beneficiam financeiramente da exposição de crianças e adolescentes na internet. No programa conduzido por Serginho Groiisman, Felca revela como começou a indignação com o assunto e por que ele resolveu abrir esse "vespeiro" neste momento. 

Para ele, tudo foi naturalmente e no tempo que tinha de ser. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei”, contou.

Felca

Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
Porém, ele ressaltou que foi necessária uma preparação psicológica e um trabalho de pesquisa de um ano para conseguir expor a gravidade da situação da maneira que gostaria. “O mais difícil foi reunir essas informações”, disse Felca. “E demorei um ano para postar o vídeo, porque é um tema tão aversivo que, se você não tem sangue de barata, você não consegue”, explicou o paranaense de Londrina.

Segundo Felca, lidar om o assunto durante sua investigação sobre o caso não foi algo fácil e precisou ser feito aos poucos: "Eu ficava vendo aqueles materiais e ficava com tanta agonia, tanto amargor na boca, que, pela minha saúde mental, eu pensava ‘vou dar um tempo nisso, vou fechar o notebook e volto amanhã'”.

O influenciadora se disse contente com a repercussão, que gerou projetos de lei e difundiu o debate sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais para proteção dos menores. “A repercussão, por mais que tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva, estou muito feliz porque se estão dando luz para essa causa, creio que possa haver mudanças”, declarou sobre o vídeo que já soma 40 milhões de visualizações. 

O programa será exibido neste sábado (16) a partir das 22h30 e o youtuber estará ao lado de Paolla Oliveira, Gloria Groove, Xamã, Fábio Porchat e Caco Barcellos.

