Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:14
Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, participa do Altas Horas deste sábado (16), onde fala pela primeira vez em um programa de TV sobre o vídeo viral que colaborou para a prisão de Hytalo Santos nesta sexta (15). Em vídeo de 49 minutos chamado "adultização", o youtuber expôs uma rede de pessoas que consomem ou se beneficiam financeiramente da exposição de crianças e adolescentes na internet. No programa conduzido por Serginho Groiisman, Felca revela como começou a indignação com o assunto e por que ele resolveu abrir esse "vespeiro" neste momento.
Para ele, tudo foi naturalmente e no tempo que tinha de ser. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei”, contou.
Felca
Porém, ele ressaltou que foi necessária uma preparação psicológica e um trabalho de pesquisa de um ano para conseguir expor a gravidade da situação da maneira que gostaria. “O mais difícil foi reunir essas informações”, disse Felca. “E demorei um ano para postar o vídeo, porque é um tema tão aversivo que, se você não tem sangue de barata, você não consegue”, explicou o paranaense de Londrina.
Segundo Felca, lidar om o assunto durante sua investigação sobre o caso não foi algo fácil e precisou ser feito aos poucos: "Eu ficava vendo aqueles materiais e ficava com tanta agonia, tanto amargor na boca, que, pela minha saúde mental, eu pensava ‘vou dar um tempo nisso, vou fechar o notebook e volto amanhã'”.
O influenciadora se disse contente com a repercussão, que gerou projetos de lei e difundiu o debate sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais para proteção dos menores. “A repercussão, por mais que tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva, estou muito feliz porque se estão dando luz para essa causa, creio que possa haver mudanças”, declarou sobre o vídeo que já soma 40 milhões de visualizações.
O programa será exibido neste sábado (16) a partir das 22h30 e o youtuber estará ao lado de Paolla Oliveira, Gloria Groove, Xamã, Fábio Porchat e Caco Barcellos.