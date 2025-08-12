Acesse sua conta
Após denúncia de Felca, Lula vai enviar projeto de lei para regulamentar redes

Segundo ministro da Casa Civil, Rui Costa, proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:05

O presidente Lula
O presidente Lula Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar plataformas digitais, visando coibir crimes contra crianças e adolescentes. Ainda segundo o auxiliar, o texto deverá ser encaminhado nos próximos dias, na esteira da denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais.

“Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. E elas não querem ser fiscalizadas, porque elas, infelizmente, muitas delas, ganham muito dinheiro patrocinando, estimulando e viabilizando crime. Crimes hediondos, como pedofilia, tráfico de crianças, prostituição, tráfico de drogas e fraude bancária”, argumentou o ministro da Casa Civil de Lula, em entrevista à rádio Alvorada FM, da Bahia.

Leia a matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro do correio24horas 

