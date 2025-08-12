Após denúncia de Felca, Lula vai enviar projeto de lei para regulamentar redes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:05
O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar plataformas digitais, visando coibir crimes contra crianças e adolescentes. Ainda segundo o auxiliar, o texto deverá ser encaminhado nos próximos dias, na esteira da denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais.
“Essas empresas hoje faturam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. E elas não querem ser fiscalizadas, porque elas, infelizmente, muitas delas, ganham muito dinheiro patrocinando, estimulando e viabilizando crime. Crimes hediondos, como pedofilia, tráfico de crianças, prostituição, tráfico de drogas e fraude bancária”, argumentou o ministro da Casa Civil de Lula, em entrevista à rádio Alvorada FM, da Bahia.