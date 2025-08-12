MEDIDA

Após denúncia de Felca, Lula vai enviar projeto de lei para regulamentar redes

Segundo ministro da Casa Civil, Rui Costa, proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nos próximos dias

Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:05

O presidente Lula Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar plataformas digitais, visando coibir crimes contra crianças e adolescentes. Ainda segundo o auxiliar, o texto deverá ser encaminhado nos próximos dias, na esteira da denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais.