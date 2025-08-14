Denúncias de 'pornografia infantil' crescem 114% na internet após vídeo viral de Felca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:12
O vídeo feito pelo influenciador Felca que viralizou mostrando criadores de conteúdo que ganham dinheiro explorando crianças e adolescentes em produções com temáticas sexualizadas fez crescer em 114% o número de denúncias de "pornografia infantil" na internet.
É o que aponta um levantamento feito pela SaferNet, organização não governamental (ONG) de direitos humanos na internet. De acordo com dados coletados no sistema de denúncias da ONG, que mantém o Canal Nacional de Denúncias de Crimes e Violações a Direitos Humanos na Web, de 6 de agosto, data em que foi postado o vídeo, até 0h de terça-feira (12), 1.651 denúncias únicas foram feitas. No mesmo período do ano passado, o canal recebeu 770 denúncias.
As denúncias únicas são aquelas feitas de forma anônima por usuários da internet e disponibilizadas ao Ministério Público Federal (MPF), após a filtragem. Nessa avaliação, a SaferNet coleta evidências, exclui os links repetidos e agrupa os comentários recebidos com os links. A análise do mérito (do teor dos links denunciados e se há indício de crime) é feita por técnicos e analistas do MPF, órgão federal com atribuição legal para iniciar e conduzir investigações cíveis e criminais em temas de direitos humanos.
Segundo Thiago Tavares, presidente da ONG, esse crescimento de denúncias de imagens de abuso de exploração sexual infantil na internet em agosto é efeito do vídeo viral de Felca. "Há anos, o tema do abuso sexual infantil online não gerava um debate tão grande na sociedade brasileira, e a repercussão do vídeo, obviamente, estimulou as pessoas a denunciar".