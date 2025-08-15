Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Felca é exaltado após prisão de Hytalo Santos, mas especialistas alertam: 'Não foi o único'

Influenciador ajudou a popularizar denúncias contra Hytalo Santos, acusado de exploração de menores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:30

Felca acusa Hytalo Santos de promover conteúdos que exploram menores de idade  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O youtuber Felca recebeu elogios e reconhecimento nas redes sociais nesta sexta-feira (15), após a prisão do influenciador Hytalo Santos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração e adultização de crianças e adolescentes.

Felca foi responsável por divulgar o vídeo que denunciava práticas irregulares de Hytalo, levando o caso à atenção pública e, de acordo com internautas, acelerando a investigação que culminou na detenção do influencer.

Leia mais

Imagem - 'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

Imagem - Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web: 'Pra quê botar essa m*rda'

Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web: 'Pra quê botar essa m*rda'

Imagem - Tereza Seiblitz mostra ferimentos após treino intenso no Dança dos Famosos

Tereza Seiblitz mostra ferimentos após treino intenso no Dança dos Famosos

“Um salve para Felca, que com coragem mostrou o verdadeiro papel de um influencer ao denunciar crimes”, afirmou o deputado federal Túlio Gadelha. Nas redes, fãs também destacaram o impacto da iniciativa:

“Felca fez mais por famílias brasileiras em um vídeo do que o Congresso nos últimos dez anos”, comentou um internauta. “Ele expôs uma situação que muita gente tinha medo de tocar”, completou outro.

Felca

Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução

Além de Hytalo, seu marido Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, também foi preso. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB), e têm como objetivo proteger provas e testemunhas. Segundo a decisão judicial, existem indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil irregular, incluindo produção de vídeos com divulgação em redes sociais.

Apesar da repercussão, especialistas lembram que Felca não foi o único a denunciar o caso e alertam para a importância de não criar heróis individuais. Nas redes sociais, surgiram pedidos por uma “Lei Felca”, mas já existe legislação que protege crianças e adolescentes digitalmente através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de projetos de lei específicos sendo discutidos na câmara. 

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 13
Hytalo Santos por Reprodução

A repercussão do vídeo de Felca também impulsionou a Articulação de organizações da sociedade civil que defendem o Projeto de Lei 2628, em tramitação há três anos. A coalizão, formada por cerca de 200 entidades, se reuniu na quarta-feira (13) com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para solicitar votação em regime de urgência. O PL estabelece regras para proteção de dados e publicidade digital infantil, e representantes afirmam que a viralização do vídeo pode acelerar a aprovação, mas também gerou uma enxurrada de novas demandas relacionadas ao tema.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Influenciador Hytalo Santos é preso

VÍDEO: Caso Hytalo Santos vira música e viraliza nas redes sociais

Justiça autoriza novas buscas em três endereços de Hytalo Santos

“Com a proporção que o 'tsunami Felca' tomou, esperávamos que fosse mais fácil aprovar o PL, mas surgiram muitos outros pontos e questionamentos”, explicou Laís Peretto, diretora-executiva da Childhood Brasil.

O caso reacende a discussão sobre responsabilidade digital, atuação de influenciadores e a necessidade de proteger crianças e adolescentes em todas as plataformas online.

Leia mais

Imagem - Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Imagem - Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Imagem - Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe