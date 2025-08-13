FAMOSOS

Tereza Seiblitz mostra ferimentos após treino intenso no Dança dos Famosos

Atriz mostrou machucados com diversos esparadrapos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:37

Tereza Seiblitz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Tereza Seiblitz chamou atenção dos fãs ao mostrar os sinais do esforço físico nos treinos do Dança dos Famosos. Nesta terça-feira (12), a atriz publicou um vídeo nas redes sociais exibindo os dedos das mãos cobertos de esparadrapos, resultado de ferimentos adquiridos durante os ensaios da competição exibida no Domingão com Huck.

Com bom humor, Tereza brincou com a situação: “Olha só que coisa bonita… esses dedos cheios de esparadrapo. Isso é Dança dos Famosos. Vem torcer por mim!”, disse, levantando a mão machucada.

A atriz participa do grupo D da disputa, ao lado de nomes como Álvaro, Wanessa Camargo e Lucas Leto, que entrou na vaga deixada por MC Livinho. Apesar dos machucados, Tereza mostra determinação e não interrompe sua rotina profissional.

Tereza Seiblitz 1 de 8