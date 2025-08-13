Acesse sua conta
Tereza Seiblitz mostra ferimentos após treino intenso no Dança dos Famosos

Atriz mostrou machucados com diversos esparadrapos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:37

Tereza Seiblitz
Tereza Seiblitz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Tereza Seiblitz chamou atenção dos fãs ao mostrar os sinais do esforço físico nos treinos do Dança dos Famosos. Nesta terça-feira (12), a atriz publicou um vídeo nas redes sociais exibindo os dedos das mãos cobertos de esparadrapos, resultado de ferimentos adquiridos durante os ensaios da competição exibida no Domingão com Huck.

Com bom humor, Tereza brincou com a situação: “Olha só que coisa bonita… esses dedos cheios de esparadrapo. Isso é Dança dos Famosos. Vem torcer por mim!”, disse, levantando a mão machucada.

A atriz participa do grupo D da disputa, ao lado de nomes como Álvaro, Wanessa Camargo e Lucas Leto, que entrou na vaga deixada por MC Livinho. Apesar dos machucados, Tereza mostra determinação e não interrompe sua rotina profissional. 

Tereza Seiblitz

Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario
Tereza Seiblitz e Ricardo Macchi em Explode Coração por Arquivo/Globo
Tereza Seiblitz mostra ferimentos após treino intenso do Dança dos Famosos por Reprodução/Redes Sociais
Tereza Seiblitz para o Dança dos Famosos por Reprodução/Redes Sociais
Tereza Seiblitz por Reprodução/Redes Sociais
Tereza Seiblitz e Ricardo Macchi em Explode Coração por Arquivo/Globo
Tereza Seiblitz por Reprodução/Redes Sociais
Tereza Seiblitz por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario

Ainda no vídeo, ela comenta que está a caminho do Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, para apresentar um espetáculo. Atriz concilia os treinos intensos de dança com sua carreira no teatro.

