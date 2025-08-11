Acesse sua conta
Camp Rock 3? Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers e reacende rumores

Cantora se apresentou com o trio na abertura da nova turnê no último domingo (10)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:09

Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers
Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No último domingo (10), Demi Lovato emocionou fãs ao dividir o palco com os Jonas Brothers durante o show de estreia da turnê 'Jonas 20 – Greetings From Your Hometown', no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O encontro reviveu a nostalgia de milhares de pessoas, já que eles cantaram juntos hits que marcaram a geração Disney, como 'This Is Me' e 'Wouldn’t Change' a 'Thing', sucessos do filme Camp Rock.

A apresentação fez muitos relembrarem a trajetória do quarteto, que nos anos 2000 foi um dos maiores fenômenos do Disney Channel. A conexão entre Demi Lovato e Joe Jonas, em especial, se tornou lendária para os fãs: além da química no set de Camp Rock, os dois chegaram a viver um breve romance na vida real, confirmado pela própria cantora no documentário Simply Complicated. Eles assumiram o namoro em 2010, mas o relacionamento terminou poucos meses depois, com ambos afirmando que a amizade era prioridade.

Nos últimos anos, Demi e os irmãos Jonas mantiveram distância pública. Porém, indícios de reaproximação começaram a surgir recentemente. Joe Jonas curtiu postagens da artista, e internautas perceberam que Demi voltou a seguir Nick Jonas no Instagram. Agora, ela segue novamente todos os integrantes da banda. Para muitos fãs, esse movimento reforça os rumores de que Camp Rock 3 pode estar em produção.

Além disso, circulam nas redes sociais boatos de que Demi fará participações especiais em mais shows da turnê, que celebra os 20 anos de carreira dos Jonas Brothers e o lançamento do novo álbum Greetings From Your Hometown. Joe, Nick e Kevin já prometeram “momentos surpreendentes” para o público ao longo das apresentações.

Demi e Nick Jonas também cultivaram uma grande amizade ao longo dos anos, gravando músicas juntos e excursionando lado a lado. Embora o romance mais comentado tenha sido com Joe, boatos antigos apontam que Demi e Nick teriam vivido um envolvimento discreto, e até que algumas faixas do álbum 'Tell Me You Love Me' (2017) seriam inspiradas nele.

Para os fãs, o reencontro no palco neste fim de semana foi mais do que um momento nostálgico, pode ter sido o primeiro passo para o retorno de uma das franquias musicais mais amadas da Disney.

