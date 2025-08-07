Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:18
Nesta quinta-feira (07), Carolina Dieckmmann usou suas redes sociais para expressar sua profunda gratidão pelo carinho que vem recebendo desde a morte de sua melhor amiga, Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, vítima de um câncer colorretal.
Emocionada, a atriz publicou um vídeo no Reels do Instagram e falou diretamente com os seguidores que chegaram ao seu perfil por conta da relação especial que ela tinha com Preta. “Vocês não imaginam o quanto isso tem me tocado. Perceber que estou recebendo uma herança de amor, saber que pessoas vieram aqui pelo amor que sentiam por ela... é algo que me emociona demais”, disse.
Carol ainda destacou como Preta valorizava o carinho dos fãs: “Ela respeitava muito esse amor que vocês tinham por ela, e que era recíproco. Saber que parte desse afeto agora está aqui comigo me deixa profundamente comovida. Eu também vou amar a Preta para sempre, assim como vocês.”
Preta Gil e Carolina Dieckmmann
A publicação comovente logo recebeu uma enxurrada de comentários cheios de empatia. “Amizade verdadeira assim é um tesouro”, escreveu uma internauta. Outra seguidora revelou: “Sempre admirei você, mas comecei a seguir por causa da sua amizade com a Preta.” Uma terceira completou: “Verem quem você é de verdade me deixa feliz demais.”
Carolina, que não tem escondido o luto pela perda da amiga, afirmou que se sente acolhida por tantas mensagens de amor, apoio e boas lembranças: “Estou recebendo vocês aqui com o mesmo carinho que ela receberia. Seguimos juntas, por ela, com ela, por amor.”