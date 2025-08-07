FAMOSOS

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Atriz se comoveu com seguidores que passaram a acompanhá-la por conta da amizade verdadeira com Preta Gil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:18

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (07), Carolina Dieckmmann usou suas redes sociais para expressar sua profunda gratidão pelo carinho que vem recebendo desde a morte de sua melhor amiga, Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, vítima de um câncer colorretal.

Emocionada, a atriz publicou um vídeo no Reels do Instagram e falou diretamente com os seguidores que chegaram ao seu perfil por conta da relação especial que ela tinha com Preta. “Vocês não imaginam o quanto isso tem me tocado. Perceber que estou recebendo uma herança de amor, saber que pessoas vieram aqui pelo amor que sentiam por ela... é algo que me emociona demais”, disse.

Carol ainda destacou como Preta valorizava o carinho dos fãs: “Ela respeitava muito esse amor que vocês tinham por ela, e que era recíproco. Saber que parte desse afeto agora está aqui comigo me deixa profundamente comovida. Eu também vou amar a Preta para sempre, assim como vocês.”

A publicação comovente logo recebeu uma enxurrada de comentários cheios de empatia. “Amizade verdadeira assim é um tesouro”, escreveu uma internauta. Outra seguidora revelou: “Sempre admirei você, mas comecei a seguir por causa da sua amizade com a Preta.” Uma terceira completou: “Verem quem você é de verdade me deixa feliz demais.”