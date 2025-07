PERDA

Carolina Dieckmmann desabafa após velório da amiga Preta: 'Um silêncio imenso'

Atriz foi grande amiga de Preta Gil durante 25 anos



Publicado em 25 de julho de 2025 às 21:26

Ao chegar em casa após prestar sua última despedida à grande amiga Preta Gil, Carolina Dickmmann refletiu sobre a perda, destacando as homenagens que tantos fizeram à filha de Gilberto Gil nesta sexta-feira (25). No Instagram, Carol deixou um poema sincero, ainda emocionada ao prestigiar o velório de Preta no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. >

Dieckmmann desabafou sobre o que tem sentido e deixou ainda um grande agradecimento pela oportunidade de conviver 25 anos com Preta. Através de palavras sinceras, a famosa ressaltou que a amiga "mudou seu mundo" e que "nada será como antes". Na imagem da publicação, está registrada a pulseira da cerimônia que entoa "Para sempre Preta".>

Veja poema:>

depois de tudo,>

um silêncio imenso...>

mas foram tantos aplausos, preta!>

seu povo cantando...>

uníssono, sem parar.>

as ruas, as placas, as pessoas;>

bonito demais de ver.>

vc mudou o mundo, meu amor.>

eu sempre soube,>

parece q agora todos sabem...>

e nada será como antes,>

nem dentro, nem fora.>

obrigada por ter me deixado entrar:>

ter tido vc como melhor amiga,>

e por 25 anos...>

é benção, eu tenho certeza.>

vc ecoa>

com uma coroa de resistência,>

força e alegria...>

e no peito>

ressoa infinito>

o seu AMOR.>

voa, pretinha...>

e até logo.>

Despedida

Carolina Dieckmmann chorou bastante ao prestar suas últimas homenagens a Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz caiu em prantos aos dar seu adeus à cantora, que era uma de suas melhores amigas e morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer.>

A artista chegou ao velório acompanhada do marido, Tiago Worcman, e não segurou a emoção ao se aproximar do caixão. Carol vestiu uma camiseta branca com o rosto da cantora e os dizeres "Preta tudo. Amor sempre foi ação". A peça também foi usada por outros amigos e familiares da artista. >