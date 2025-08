DESABAFO

Carol Dieckmmann fala sobre luto após perda de Preta Gil: 'Dor acolhida'

Atriz abriu o coração sobre ter se despedido da amiga

Elis Freire

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 18:32

Carolina Dieckmmann fala sobre morte de Preta Crédito: Reprodução

Durante um bate-papo com os seguidores nas redes sociais, Carol Dieckmmann voltou a falar sobre o processo de luto após a perda da amiga Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Em vídeo gravado nos Stories, a atriz ressaltou a importância de ter estado ao lado da amiga em seus últimos dias de vida e desabafou sobre a sua dor. >

“O meu coraçãozinho, por incrível que pareça, continua muito em paz. Essa coisa de eu ter ido ficar com ela, de eu ter dito tanto ‘eu te amo’, de eu ter feito massagem, de eu ter ficado com a mão dada assim, sabe, em todos os momentos”, disse. “Isso é uma coisa que não alivia a dor, mas acalma a dor, coloca a dor. É como se a minha dor estivesse num colo. E esse colo foi preparado por esse amor. Ela me ajudou a preparar esse colo. O olhar dela, com o que a gente passou juntas. Então, minha dor está grande, mas está acolhida”, explicou nesta segunda-feira (4), abrindo o coração.>

Carolina Dickmmann e Preta Gil 1 de 11

Ela contou ainda que aprendeu a lidar com o luto com o falecimento da mãe, Maíra Dieckmann, há seis anos. Para ela, perder alguém é um processo de altos e baixos. “Eu perdi a minha mãe seis anos atrás e meio que eu entendi a minha maneira de processar o luto, muito através dessa perda. Pra mim, é uma coisa totalmente irregular. Ele não é reto, nem crescente, nem decrescente, cada dia melhor, cada dia pior. Ele é como uma onda: tem dia que você está numa onda de não acreditar, que você entra em negação. Tem dia que você já acorda chorando, com uma dor, com uma angústia, com um peso no peito. Tem dia que você acha que acordou bem e ele fica ruim, tem dia que você acha que acordou ruim e ele fica bom”, relatou a artista que vive Leila em "Vale Tudo". >

Um empurrãozinho para a vida

A amizade de Carolina e Preta nasceu graças a um empurrãozinho de Ivete Sangalo. A global explicou que as duas não se davam bem por conta do ciúme da amiga comum Veveta, mas tudo mudou. Depois, as duas se tornaram unha e carne e, nos últimos momentos da vida de Preta, Dieckmmann estava presente ao lado da família Gil, confortando a cantora e se despedindo aos poucos. As artistas viveram uma conexão de mais de 20 anos. >