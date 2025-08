ROMANCE

Odete larga Walter e arranja amante inusitado em 'Vale Tudo'; veja quem é

Vilã vai se envolver com galã na novela das 9

4 de agosto de 2025

Odete Roitman (Debora Bloch) não para! A poderosa vilã de 'Vale Tudo', novela das 9 da TV da Globo, vai tomar uma decisão na sua vida amorosa e terminar com Walter (Leandro Lima). O pé na bunda virá após ela usar bonitão para tentar acabar com Raquel (Taís Araújo). Porém, logo ela arranjará um novo amante na trama e, desta vez, o coração de gelo de Odete vai ficar derretido. >

Depois de infiltrar Walter na Paladar e obrigá-lo a envenenar a maionese de Raquel, Odete não vai querer mais se envolver com ele, dando um fora no amante. Pouco tempo depois, a matriarca Roitman vai engatar um romance com César, personagem de Cauã Reymond. >

De acordo com informações do site Resumo das Novelas, com os benefícios do relacionamento, César finalmente irá conseguir a fortuna que sempre sonhou, tendo acesso a dinheiro na hora em que desejar. O vigarista vai até assinar um acordo pré-nupcial, garantindo que Maria de Fátima só terá acesso a uma parte da fortuna dos Roitman se ficar casada com Afonso (Humberto Carrão) por no mínimo dois anos. >

Nos próximos episódios, o galã se colocará a disposição para satisfazer os prazeres de Odete, que ficará derretida por ele. O encantamento será tanto que a vilã o dispensará de trabalhar na TCA, oferecendo tudo do bom e do melhor para o amante. As roupas e acessórios de Cesar vão esbanjar riqueza e a parceira Maria de Fátima vai começar a estranhar as mudanças.>