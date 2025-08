ENTENDA

Regina Duarte de volta à TV Globo? Atriz pode ter retorno em novela

Atriz que voltou em especial da emissora pode retornar em novela clássica

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:43

Regina Duarte participou de videoclipe de primeira novela da Globo, "Véu de Noiva" Crédito: Reprodução | TV Globo

Após protagonizar diversos sucessos na TV Globo, a atriz Regina Duarte e a emissora decidiram encerrar o contrato após 50 anos, em 2020, o que foi informado pela Central Globo de Comunicação (CGCom). Alinhada a pautas de direita, assim como a atriz Cássia Kiss, na época, Regina Duarte aceitou o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a Secretaria Especial de Cultura, o que durou apenas 74 dias, entre março e maio de 2020.

De estrela, Regina Duarte passou a ser rechaçada nas redes sociais, como Instagram e X, antigo Twitter, e chegou até a ser vaiada em alguns eventos públicos por causa da decisão de qual lado político partidário escolheu fazer parte e apoiar. Contudo, a atriz, de 78 anos, fez uma aparição na festa de 60 anos da TV Globo em 28 de abril deste ano, estrelando o clipe de "Véu de Noiva" (1969), primeira novela da emissora.

Vestida completamente de branco em um cenário que emanava luz e leveza, Regina personificava quase uma "pomba da paz", com um sorriso no rosto que exaltava a alegria do momento. O momento repercutiu e rendeu vários memes no X, alguns até afirmando que a atriz estivesse "medicada", porque estava de volta à emissora para o especial, mesmo após rompimento de contrato. Afastada das novelas, Regina Duarte se tornou pintora e vende quadros de até R$ 25 mil.

Entre diversas produções da TV Globo, Regina Duarte atuou em Irmãos Coragem (1970), Selva de Pedra (1972), além de ter sido protagonista em Vale Tudo (1988), Roque Santeiro (1986), quando viveu a viúva Porcina, assim como Rainha da Sucata (1990).

Em especial "Rainha da Sucata", clássico da televisão, voltou ao Globoplay através do projeto Resgate. A trama conta a história de Maria do Carmo, uma mulher pobre que a partir da venda de sucatas fica rica. Com personalidade forte e estilo extravagante, a personagem se envolve em diversas situações hilárias e conflitos com a alta sociedade paulistana.

Regina Duarte em "Rainha da Sucata" Crédito: Reprodução | Acervo TV Globo