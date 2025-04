NAMORADINHA DO BRASIL

Regina Duarte revela por que deixou as novelas e surpreende: 'Só volto se for muda'

Em entrevista a Pedro Bial, atriz celebra 60 anos de carreira e comenta participação em “Vale Tudo”

Regina Duarte voltou aos holofotes nesta semana ao participar da estreia da nova temporada do programa Conversa com Bial, na madrugada desta segunda-feira (21). Em meio às comemorações dos 60 anos da TV Globo, a atriz — que também celebra seis décadas de carreira — revelou por que está afastada das novelas desde Tempo de Amar (2017): ela não quer mais decorar texto. >

Bial aproveitou o gancho para brincar com a possibilidade: “A gente pode falar com o Aguinaldo [Silva], ele pode providenciar”. O autor, responsável pela próxima novela das nove, seria uma possível ponte para o retorno da atriz. Regina, no entanto, reforçou seu cansaço com a rotina intensa da teledramaturgia: “Eu trabalhava 24 horas por dia, 12 gravando e 12 decorando. Me dá uma folga. A mudinha é uma proposta interessante.”>