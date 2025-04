ADMIRAÇÃO

Fã tatua rosto de Renata, finalista do BBB 25: ‘Me tornei fã de carteirinha’

Professora de Educação Física eterniza sua admiração pela participante com tatuagem nas pernas

Uma homenagem ousada e cheia de significado dividiu os fãs do Big Brother Brasil 25 . A professora de Educação Física Vilma Sousa, de 27 anos, decidiu tatuar o rosto da finalista Renata Saldanha nas pernas, como forma de eternizar a admiração que sente pela sister cearense. >

O resultado do desenho foi divulgado nas redes sociais no último domingo (20) e rapidamente viralizou. A arte foi feita pelo tatuador César Botelho, que dedicou mais de cinco horas ao trabalho. Vilma e Renata são conterrâneas — ambas moram em Fortaleza (CE) — e, segundo a fã, a ideia da tatuagem surgiu de uma conversa descontraída com o tatuador.>