INTERAÇÃO INUSITADA

Curtida do Papa Francisco em foto sensual de modelo brasileira causou polêmica no Vaticano

Interação incomum no Instagram levou a apuração interna e contato com a rede social

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2025 às 09:36

Natalia Garibotto e Papa Francisco Crédito: Reprodução

Uma curtida inusitada no perfil oficial do papa Francisco no Instagram (@franciscus) gerou um verdadeiro alvoroço em novembro de 2020. A interação partiu da conta do pontífice e teve como alvo uma foto sensual da modelo brasileira Natalia Garibotto, que posava com uma fantasia de colegial enquanto promovia seu site com conteúdo adulto. O caso provocou uma investigação formal conduzida pelo Vaticano. >

“Minha mãe pode odiar as minhas fotos com o bumbum de fora, mas o papa deu dois cliques”, brincou Natalia, na época, em entrevista ao portal Barstool Sports. Filha de mãe brasileira e pai argentino, a modelo vive em Miami, nos Estados Unidos, e viu sua popularidade explodir após o episódio.>

A Santa Sé abriu uma apuração para entender o que teria motivado a curtida — e se ela teria partido diretamente da equipe responsável pelas redes sociais do pontífice ou se a conta havia sido alvo de uma ação externa. Segundo a Catholic News Agency (CNA), uma das hipóteses foi a de que algum funcionário, por engano, tenha interagido com o perfil da modelo enquanto estava logado na conta oficial do papa.>

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

A explicação oficial negou qualquer envolvimento interno. “Podemos excluir a hipótese de que a curtida veio da Santa Sé, e nos voltamos para o Instagram para pedir explicações”, afirmou um porta-voz ao jornal The Guardian. A investigação foi encerrada em 2022, sem divulgação de detalhes sobre o desfecho ou eventuais responsabilizações, segundo o blog Page Not Found, do jornal Extra.>

Na segunda-feira (21), após a morte do papa Francisco, Natalia Garibotto homenageou o religioso com uma mensagem no X (antigo Twitter): “Papa Francisco, você é um papa lendário. Descanse em paz”.>