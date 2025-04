PREMIAÇÕES

BBB 25: veja quem foram os participantes que mais ganharam prêmios nesta edição

Com recorde de premiações, edição distribuiu milhões em prêmios além do valor principal de R$ 2,7 milhões

Com o título de edição mais generosa da história do Big Brother Brasil, a 25ª temporada do reality show chega ao fim não apenas com um prêmio principal de R$ 2,7 milhões, mas também com uma distribuição recorde de recompensas extras entre os participantes. Apartamentos, carros, valores em dinheiro e ações foram conquistados ao longo da temporada, elevando o patrimônio dos brothers e sisters mesmo antes da grande final. >