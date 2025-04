VEM AÍ?

Cauã Reymond será substituído? Ator assina com a Globo para papel misterioso em Vale Tudo

Ator de Terra e Paixão foi convidado pela autora Manuela Dias e já começa a gravar na próxima semana

Depois de se destacar como um dos galãs de Terra e Paixão (2023), Leandro Lima está de volta às novelas da Globo. Segundo a CARAS Brasil, o ator assinou contrato na última segunda-feira (21) para integrar o elenco do remake de Vale Tudo, atual trama das nove da emissora. A entrada do ator, no entanto, acontece em meio a rumores de bastidores envolvendo Cauã Reymond , que estaria enfrentando desavenças no set. >

Nos bastidores, especula-se que o novo nome possa significar uma substituição estratégica, já que Cauã Reymond estaria passando por um momento delicado nos bastidores da trama. De acordo com a coluna GENTE, o ator teria protagonizado um desentendimento com a colega de elenco Bella Campos. A situação gerou desconforto entre os colegas, levando à exclusão de Cauã de um grupo informal de WhatsApp do elenco principal. “O clima ficou estranho depois do episódio. Parte do elenco decidiu se afastar”, revelou uma fonte próxima à equipe.>