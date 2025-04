TÁ PUXADO

Tá quente mesmo ou é menopausa? Como diferenciar o calor dos temidos fogachos

Saiba diferenciar as situações

Sabe aquele calor que vem do nada, te deixa "peguenta", com suor até debaixo dos olhos? Daqueles que a maquiagem escorre, o humor vai embora e você pensa: “meu Deus, Salvador tá insuportável hoje”? Pois é. Pode até ser o sol rachando às duas da tarde, mas também pode ser fogacho, aquele calorão típico da menopausa. E não é fácil distinguir, viu?>

Primeiro, vamos de ciência: o fogacho é um sintoma clássico da menopausa, aquele período em que o corpo da mulher para de produzir os hormônios que regulam o ciclo menstrual. Estrogênio em queda livre, e o cérebro entra em modo confuso – ele acha que você tá com frio e esquenta demais pra compensar. Resultado? Uma onda de calor súbita que sobe do peito pra cabeça, seguida de suor, às vezes tremedeira e até coração acelerado. As informações são do Ministério da Sáude.>