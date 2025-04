SERÁ QUE FUNCIONA?

Vou derreter! Veja simpatias para espantar o calor insuportável de Salvador

O CORREIO pediu uma ajudinha para o ChatGPT para ensinar as simpatias para espantar esse calorão

Se Salvador estivesse em uma novela, o calor seria o protagonista. Personagem principal, presente em todas as cenas, do começo ao fim. Não tem um morador da capital baiana que não resmungue diariamente do abafamento, da alta temperatura e do forno que está essa cidade.>