TV

Climão nos bastidores de Vale Tudo: Cauã Reymond e Bella Campos são afastados de cena após atrito

Dublês foram acionados durante gravação no Aterro do Flamengo após atriz relatar abalo emocional por conta de desentendimentos com o colega de elenco

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2025 às 05:30

Cauã Reymond e Bella Campos Crédito: Reprodução

O que era pra ser só mais um domingo de gravação virou mais um capítulo dos bastidores do remake de Vale Tudo. A equipe da nova versão da novela clássica da Globo precisou lidar com um problema que não estava no roteiro: o atrito entre Cauã Reymond (César) e Bella Campos (Maria de Fátima), voltou a interferir diretamente no cronograma de filmagens.>

Segundo informações do portal LeoDias, a dupla estava escalada para gravar cenas no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo de Páscoa (20), mas os planos mudaram de última hora. Bella teria se recusado a gravar ao lado de Cauã, alegando estar emocionalmente abalada com os desentendimentos que vem tendo com o colega de elenco. Para evitar mais desgaste, a produção decidiu substituí-los por dublês.>