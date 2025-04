BASTIDORES EM FOGO

Post de Alice Wegmann é apontado como indireta a Cauã Reymond: 'É nítido que ela tem ranço'

Ator teria travado brigas nos bastidores de 'Vale Tudo'

Os bastidores da novela “Vale Tudo” estão pegando fogo após informações sobre uma queixa de Bella Campos para a diretoria da Globo em relação ao comportamento de Cauã Reymond virem à tona. A atriz, que vive Maria de Fátima no remake, teria descrito Cauã como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”. >

Outros atores do elenco parecem ter concordado com as críticas de Bella ao colega de profissão e alguns, segundo internautas, já até nutriam um certo “ranço” pelo galã. Este seria o caso de Alice Wegmann, que teve um post na tarde desta terça (15) apontado como uma indireta ao famoso. >