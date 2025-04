HISTÓRIA INUSITADA

Advogada baiana que casou com irmão da irmã se torna mãe; entenda parentescos

Casal não tem parentesco sanguíneo

Uma história viralizou nas redes sociais há dois 2 anos: uma advogada baiana se casou com o irmão da sua irmã . O enredo da família ganhou mais um capítulo, já que a mulher, Ariadne Barros, engravidou e agora tem um filho que completou dois meses de vida. Mesmo sem um parentesco sanguíneo entre o casal, a árvore genealógica da família tem algumas coincidências inusitadas com o nascimento do herdeiro. >

Entenda parentescos

Por que o casal não é de irmãos?

O casal não tem nenhum parentesco, já que, antes de Ariadne nascer, o pai dela, Joarez, era casado com uma mulher chamada Jussara, com quem teve sua meia-irmã mais velha chamada Janine. Depois que Joarez e Jussara se separaram, ele se casou com Adriane e então Ariadne nasceu. Jussara também casou novamente, tendo um segundo filho, Carlos, que se casou com Ariadne.>