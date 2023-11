Advogada baiana viraliza ao contar que é casada com irmão da irmã; veja

Uma história de amor inusitada viralizou nas redes sociais depois que a advogada baiana Ariadne Barros, 27 anos, resolveu compartilhar como ela se apaixonou ainda adolescente por Carlos, 27, irmão da própria irmã. Pode parecer confuso, mas os dois não são irmãos.



Antes de Ariadne nascer, o pai dela, Joarez, era casado com uma mulher chamada Jussara, com quem teve uma filha chamada Janine. Depois que Joarez e a mãe de Janine se separaram, ele se casou com Adriane, com quem teve Ariadne. Jussara também casou novamente, tendo um segundo filho, Carlos, fruto dessa nova relação.