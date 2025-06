VIOLÊNCIA

Salvador e RMS: duas mulheres grávidas são baleadas no mesmo dia

As duas gestantes foram vítimas de disparos de armas de fogo no último domingo (29)

Em Camaçari, a 50 km da capital, a jovem Tauane Fonseca, 24 anos, que estava grávida de três meses, foi baleada após três indivíduos invadirem sua residência alegando que iriam matar seu companheiro, que não teve o nome divulgado. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos efetuaram os disparos quando Tauane se colocou na frente do companheiro para protegê-lo . >

No mesmo dia, no bairro Alto do Cabrito, em Salvador, uma gestante que não teve o nome divulgado está entre as 11 pessoas que foram atingidas por um ataque a tiros que aconteceu em uma festa em frente a um mercado do bairro. >