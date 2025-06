FEMINICÍDIO

Novo Lázaro: homem mata namorada grávida e foge para área rural de município vizinho

Suspeito já era foragido por triplo homicídio cometido em 2023 contra sogra, cunhado e sobrinho

Monique Lobo

Publicado em 9 de junho de 2025 às 18:52

Ruan é suspeito de matar com um tiro na cabeça a namorada Isabele de 17 anos e grávida de oito meses Crédito: Reprodução

A polícia da cidade de Rio Branco do Sul, no Paraná, está atrás de Ruan dos Santos Martins, de 27 anos, suspeito de matar a namorada, a adolescente de 17 anos Isabele Raiane Bonfim, que estava grávida de oito meses, na última quinta-feira (5), em uma localidade chamada Ribeirinha. >

Ruan já era foragido da polícia por outro crime: um triplo homicídio ocorrido em 2023, no município de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. Na época, ele matou a então sogra, o cunhado e um sobrinho após uma briga com os três em um bar. >

Depois do crime, de acordo com as investigações, ele teria fugido para a região de Curitiba e parou na área rural de Rio Branco do Sul, onde passou a se apresentar com o nome falso "Gabriel".>

Segundo informações do delegado Gabriel Fontana, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), para o portal Página 1 News, a adolescente foi morta com um tiro na cabeça dentro do quarto na residência que dividia com o namorado, localizada em Ribeirinha, que fica a 60 km de Rio Branco do Sul e próximo a cidades como Castro e Cerro Azul. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas a jovem e o bebê que ela carregava não resistiram ao ferimento. >

A polícia também encontrou um coldre vazio dentro do guarda-roupa do casal. A arma utilizada no crime não foi localizada. O namorado da jovem não foi localizado. >

Moradores e pessoas próximas à família da vítima acreditam que o homem pode ter se escondido na zona rural do município de Castro.>

A história de Ruan, foragido a quatro dias, lembra a de Lázaro Barbosa que, em junho de 2021, foi procurado pela polícia goiana por 20 dias. Assim como o suspeito do Paraná, Lázaro também foi acusado de matar quatro pessoas, em Ceilândia, no Distrito Federal. Por conhecer muito bem a zona rural da região, Lázaro conseguiu despistar os cerca de 270 agentes da Polícia Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal durante as buscas, até ser encontrado e morto em uma troca de tiros com os agentes no meio do mato.>

Gabriel e Ruan>

De acordo com o delegado Fontana, relatos de familiares e testemunhas contribuíram para a identificação do suspeito. "A gente aguarda inclusive o confronto que foi solicitado entre um indivíduo potencialmente como sendo ele. A gente tá aguardando o Instituto de Identificação pra ter ou não essa positivação com relação à real identidade do indivíduo foragido apontado como um dos principais suspeitos”, falou em entrevista à RICtv. >

O pai de Raiane, Izaque Machado, revelou que a família não fazia ideia do passado da pessoa que conheceram como "Gabriel". “Nem por sonho a gente imaginava. Ele me enganou, enganou todo mundo se passando por outro nome. A gente fica com a cabeça quente porque não sabe onde ele tá. Assim como ele fez com a minha filha, ele pode fazer com outras famílias. Ele nunca deu demonstrações e sempre falava em Deus. Ele tá por perto da região, não tá muito longe. Ele não vai andar pelas estradas porque sabe que o povo vai reconhecer ele”, disse, também em entrevista à RICtv.>

O pai também informou que o suspeito teria rondado o velório da filha e fugiu de cavalo após a cerimônia. >

Ciúmes>

A investigação trata a morte da jovem como feminicídio e a principal hipótese de investigação é o ciúme. "Ele teve um ataque de ciúmes. Ele estava em um bar com uma irmã da vítima. Ao voltar pra casa, ele teve um ataque de ciúmes motivado muito provavelmente pela vítima ter entrado em contato com um ex-namorado. Em razão dessa crise de ciúme, ele teria tirado a vida da vítima”, afirmou o delegado Gabriel Fontana em entrevista ao portal Banda B. >