INVESTIGAÇÃO DA PF

Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de 'babaca' em áudio: 'Te arrebento'

Áudio enviado a Jair Bolsonaro foi encontrado pela PF e integra inquérito sobre tentativa de golpe

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:40

Silas Malafaia Crédito: Reprodução/Youtube

A Polícia Federal encontrou em um celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) um áudio no qual o pastor Silas Malafaia chama o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca" e afirma que vai "arrebentar" o parlamentar, criticando o posicionamento dele em meio ao caso do tarifaço dos EUA.

O áudio foi enviado diretamente a Jair Bolsonaro e está relacionado à discussão sobre tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Malafaia repreende Eduardo e ameaça tornar pública uma crítica mais dura, caso o deputado continue com as falas que o pastor desaprova.

"A faca e o queijo estão na tua mão, cacete, e nós não podemos perder isso, pô. E vem o teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso", diz Malafaia no áudio. Em seguida, relata a bronca enviada ao deputado: "Dei um esporro, cara, mandei um áudio para ele de arrombar. E disse para ele: 'a próxima que você fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento'. Falei para o Eduardo."

No mesmo áudio, Malafaia elogia o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também filho do ex-presidente, pela forma como abordou o tema das tarifas e a anistia de investigados pelos atos de 8 de janeiro. "Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo na GloboNews: 'eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre anistia'. A carta do Trump é para você."

O conteúdo foi anexado ao relatório enviado nesta quarta-feira (21) ao Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

No mesmo dia, Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao desembarcar de um voo vindo de Lisboa. A decisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que classificou as ações do pastor como "claros e expressos atos executórios" dos crimes de coação e obstrução de investigação sobre organização criminosa.

Atuação dos Bolsonaro

Segundo a PF, Bolsonaro e Eduardo atuaram nos Estados Unidos para pressionar autoridades norte-americanas e obter apoio político e jurídico, com o objetivo de evitar punições no Brasil. Malafaia teria participado dessas articulações.

O ministro Moraes já havia determinado que Jair Bolsonaro utilizasse tornozeleira eletrônica e não mantivesse contato com autoridades estrangeiras nem com o filho Eduardo. A decisão ocorreu após o ex-presidente descumprir medidas cautelares, ao participar, por telefone, de manifestações públicas em diversas cidades brasileiras.