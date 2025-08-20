INDICIAMENTO

Em mensagens divulgadas pela PF, Eduardo Bolsonaro xinga o pai: 'VTNC seu ingrato do c...'

Conversas de WhatsApp e documentos excluídos que foram recuperados fazem parte de investigação que levou a indiciamento do ex-presidente e do filho

Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 23:08

Trecho de conversa no WhatsApp entre Eduardo Bolsonaro e o pai Crédito: Reprodução

Trechos do relatório da Polícia Federal (PF) divulgados pela imprensa na noite desta quarta-feira (20) mostram que a harmonia do clã Bolsonaro não está em seus melhores dias. A séria discussão entre pai e filho envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), devido a divergências do deputado com o governador.

Depois de uma entrevista de Jair Bolsonaro (PL) ao portal Poder360 em que ele chama o filho de imaturo por conta de críticas a Tarcísio, Eduardo reage: "Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende", escreve o deputado federal licenciado ao ex-presidente.

"Me fudendo aqui! VC [Bolsonaro pai] ainda te ajuda a se fuder aí!. (..) Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc. E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI", diz Eduardo, que cobra "responsabilidade" do pai.

Segundo a PF, a conversa foi finalizada com Eduardo "evidenciando sua intenção criminosa objetivando apenas tentar livrar Jair Bolsonaro de uma eventual condenação criminal".