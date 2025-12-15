Acesse sua conta
Concurso no TikTok premia vídeos criativos com até R$ 10 mil

Participantes devem mostrar como universitários podem fiscalizar políticas públicas e cobrar serviços de qualidade ao poder público

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:24

TikTok
TikTok Crédito: Shutterstock

O concurso “Desafio TCU – Controle Social no TikTok”, do Tribunal de Contas da União (TCU), vai premiar estudantes universitários com até R$ 10 mil. O objetivo da competição, também apelidada de “Concurso TCU no TikTok – Rolê Cidadão”, é estimular a criatividade e promover a participação e o fortalecimento do exercício da cidadania. As inscrições estão abertas até o dia 18 de janeiro de 2026.

Confira todos os prêmios e o cronograma do Concurso TCU no TikTok - Rolê Cidadão

Sob o tema “Controle Social”, durante o concurso, os participantes devem mostrar, de forma original, como universitários podem atuar diretamente na fiscalização das políticas públicas e na cobrança por serviços de qualidade no dia a dia.

Para se candidatar, os interessados devem atender a critérios básicos no momento da inscrição, como ter 18 anos ou mais; ser residentes no Brasil; e estar regularmente matriculados em cursos de graduação. Grupos também são aceitos, desde que todos tenham idade mínima de 18 anos e pelo menos um integrante seja universitário.

Os vídeos devem ter duração entre 30 segundos e 1 minuto e 30 segundos, ser publicados no feed, permanecer disponíveis até o fim do concurso e abordar o tema proposto. São aceitos vídeos de qualquer gênero: ficção, documentário, dublagem, dança ou trends. O material deve ser inédito e demonstrar criatividade e originalidade.

Confira o regulamento do Concurso TCU no TikTok - Rolê Cidadão

Confira o regulamento do Concurso TCU no TikTok - Rolê Cidadão por Reprodução

É vedada a inscrição de vídeos totalmente produzidos por inteligência artificial (o uso de IA só é aceito como apoio na edição), bem como publicações ofensivas, político-partidárias, com discurso discriminatório, com violação de direitos autorais ou feitas em perfis falsos.

Os vencedores serão escolhidos pelo engajamento do público, por meio da avaliação de métricas como curtidas, salvamentos e comentários, conforme fórmula prevista no edital. Finalistas não premiados receberão certificado de participação e destaque nos canais oficiais. Os vencedores ganharão uma visita ao TCU, com despesas custeadas para um representante do vídeo vencedor; os demais integrantes poderão participar por conta própria.

Confira os prêmios

1º lugar: R$ 10.000 + troféu + visita exclusiva ao TCU + certificado;

2º lugar: R$ 5.000 + troféu + visita exclusiva ao TCU + certificado;

3º lugar: R$ 2.500 + troféu + visita exclusiva ao TCU + certificado.

Os finalistas serão divulgados no dia 6 de fevereiro. A votação popular acontece entre os dias 7 e 23 de fevereiro. Os vídeos premiados serão divulgados no dia 27 de fevereiro.

