Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

OMS emite alerta para nova variante da gripe; Brasil está entre os países mais afetados

De acordo com o órgão, houve um rápido aumento de casos do vírus Influenza A(H3N2), com subclado K, em vários países

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:20

gripe
OMS emite alerta sobre nova variante do vírus Influenza Crédito: Freepik

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta para o crescimento da circulação de uma nova variante do vírus Influenza, o vírus da gripe.

De acordo com a entidade, em um comunicado publicado na última quarta-feira (10), houve um rápido aumento de casos do vírus Influenza A(H3N2), com subclado K (J.2.4.1), detectado em vários países.

Segundo o mapa de percentual de positividade para o vírus da Influenza A (H3N2), divulgado no comunicado, com dados referentes ao período de 24 a 30 de novembro, a maioria dos casos estava concentrada em países do hemisfério norte. Mas, o Brasil estava entre os países com maior proporção de registros positivos da doença.

Percentual de positividade para Influenza A(H3N2) relatado na semana epidemiológica 48 (24 a 30 de novembro) de 2025
Percentual de positividade para Influenza A(H3N2) relatado na semana epidemiológica 48 (24 a 30 de novembro) de 2025 Crédito: Reprodução

"Os dados epidemiológicos atuais não indicam um aumento na gravidade da doença, embora este subclado represente uma evolução notável nos vírus da influenza A(H3N2)", acrescentou o órgão.

Logo em seguida, na sexta-feira (12), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), emitiu uma nota informativa reforçando a importância do monitoramento da evolução do vírus, da cobertura vacinal, do tratamento dos casos, além da preparação para uma possível temporada de doenças respiratórias mais intensa e precoce em 2026.

A entidade também reiterou "a importância da vacinação contra a influenza sazonal para pessoas idosas, com doenças crônicas, gestantes e outros grupos com maior risco de complicações, destacando que a proteção dessas populações também reduz a pressão sobre os serviços de hospitalização".

A Opas destacou, ainda, que "medidas preventivas individuais — como a lavagem das mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e permanecer em casa em caso de febre ou sintomas — continuam sendo fundamentais para limitar a transmissão".

Leia mais

Imagem - Número de mortes por influenza cresce 4 vezes em um ano na Bahia

Número de mortes por influenza cresce 4 vezes em um ano na Bahia

Imagem - Após quatro meses, Bahia tem menos de 40% do público-alvo vacinado contra a gripe

Após quatro meses, Bahia tem menos de 40% do público-alvo vacinado contra a gripe

Imagem - Avanço de casos graves de gripe reforça alerta sobre cuidados preventivos de idosos e crianças

Avanço de casos graves de gripe reforça alerta sobre cuidados preventivos de idosos e crianças

Tags:

Saúde Gripe Alerta

Mais recentes

Imagem - Homem mata mãe e agride irmã durante surto após consumir drogas e álcool

Homem mata mãe e agride irmã durante surto após consumir drogas e álcool
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2899, desta segunda-feira (15)

Resultado da Dupla Sena 2899, desta segunda-feira (15)
Imagem - Resultado da Lotomania 2862, desta segunda-feira (15)

Resultado da Lotomania 2862, desta segunda-feira (15)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche
04

Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche