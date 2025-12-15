OMS emite alerta para nova variante da gripe; Brasil está entre os países mais afetados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:20
A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta para o crescimento da circulação de uma nova variante do vírus Influenza, o vírus da gripe.
De acordo com a entidade, em um comunicado publicado na última quarta-feira (10), houve um rápido aumento de casos do vírus Influenza A(H3N2), com subclado K (J.2.4.1), detectado em vários países.
Segundo o mapa de percentual de positividade para o vírus da Influenza A (H3N2), divulgado no comunicado, com dados referentes ao período de 24 a 30 de novembro, a maioria dos casos estava concentrada em países do hemisfério norte. Mas, o Brasil estava entre os países com maior proporção de registros positivos da doença.
"Os dados epidemiológicos atuais não indicam um aumento na gravidade da doença, embora este subclado represente uma evolução notável nos vírus da influenza A(H3N2)", acrescentou o órgão.
Logo em seguida, na sexta-feira (12), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), emitiu uma nota informativa reforçando a importância do monitoramento da evolução do vírus, da cobertura vacinal, do tratamento dos casos, além da preparação para uma possível temporada de doenças respiratórias mais intensa e precoce em 2026.
A entidade também reiterou "a importância da vacinação contra a influenza sazonal para pessoas idosas, com doenças crônicas, gestantes e outros grupos com maior risco de complicações, destacando que a proteção dessas populações também reduz a pressão sobre os serviços de hospitalização".
A Opas destacou, ainda, que "medidas preventivas individuais — como a lavagem das mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e permanecer em casa em caso de febre ou sintomas — continuam sendo fundamentais para limitar a transmissão".