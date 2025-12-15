SAÚDE

OMS emite alerta para nova variante da gripe; Brasil está entre os países mais afetados

De acordo com o órgão, houve um rápido aumento de casos do vírus Influenza A(H3N2), com subclado K, em vários países

Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:20

OMS emite alerta sobre nova variante do vírus Influenza Crédito: Freepik

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta para o crescimento da circulação de uma nova variante do vírus Influenza, o vírus da gripe.

De acordo com a entidade, em um comunicado publicado na última quarta-feira (10), houve um rápido aumento de casos do vírus Influenza A(H3N2), com subclado K (J.2.4.1), detectado em vários países.

Segundo o mapa de percentual de positividade para o vírus da Influenza A (H3N2), divulgado no comunicado, com dados referentes ao período de 24 a 30 de novembro, a maioria dos casos estava concentrada em países do hemisfério norte. Mas, o Brasil estava entre os países com maior proporção de registros positivos da doença.

Percentual de positividade para Influenza A(H3N2) relatado na semana epidemiológica 48 (24 a 30 de novembro) de 2025 Crédito: Reprodução

"Os dados epidemiológicos atuais não indicam um aumento na gravidade da doença, embora este subclado represente uma evolução notável nos vírus da influenza A(H3N2)", acrescentou o órgão.

Logo em seguida, na sexta-feira (12), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), emitiu uma nota informativa reforçando a importância do monitoramento da evolução do vírus, da cobertura vacinal, do tratamento dos casos, além da preparação para uma possível temporada de doenças respiratórias mais intensa e precoce em 2026.

A entidade também reiterou "a importância da vacinação contra a influenza sazonal para pessoas idosas, com doenças crônicas, gestantes e outros grupos com maior risco de complicações, destacando que a proteção dessas populações também reduz a pressão sobre os serviços de hospitalização".