SAÚDE

Avanço de casos graves de gripe reforça alerta sobre cuidados preventivos de idosos e crianças

Números poderão aumentar com a chegada do inverno, dizem especialistas

A gripe voltou a ser uma das maiores ameaças à saúde dos idosos no Brasil. De acordo com o boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado neste mês, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza A e por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) continuam aumentando no país. >