Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)

Oportunidades são para níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 23:28

Escrever uma carta de motivação autêntica faz a diferença no processo seletivo (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

A Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, abriu processo seletivo simplificado para contratação de profissionais por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Ao todo, estão sendo ofertadas 49 vagas para candidatos com formação nos níveis médio e superior, com lotação nos municípios de Salvador, Lençóis e Itaparica.

As inscrições tiveram início no dia 6 de agosto e se encerram nesta terça-feira (12). Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio deste site.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, incluindo Jornalismo, Biblioteconomia, Pedagogia, Administração, Arquivologia, Museologia, História, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Design Gráfico, Sistemas de Informação, além de vagas para a área administrativa (nível médio).

O processo seletivo será realizado em etapa única, com avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados os critérios de experiência profissional e formação complementar. A validade do processo é de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

De acordo com o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, a seleção representa uma medida estratégica para fortalecer o quadro funcional da instituição. “Estamos buscando profissionais comprometidos com a cultura e o serviço público, que possam somar com os nossos desafios e projetos”, destaca.

O edital prevê ainda a reserva de 30% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência, conforme estabelecido pela legislação vigente.

O edital completo, o cronograma e a lista de documentos exigidos estão disponíveis no site oficial da FPC.

Mais recentes

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem
Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação
Imagem - Empresa de celulose abre vaga para Especialista de Projetos com inscrições até o dia 15 de agosto

Empresa de celulose abre vaga para Especialista de Projetos com inscrições até o dia 15 de agosto

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil