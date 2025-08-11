49 VAGAS

Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)

Oportunidades são para níveis médio e superior

Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 23:28

Candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

A Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, abriu processo seletivo simplificado para contratação de profissionais por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Ao todo, estão sendo ofertadas 49 vagas para candidatos com formação nos níveis médio e superior, com lotação nos municípios de Salvador, Lençóis e Itaparica.

As inscrições tiveram início no dia 6 de agosto e se encerram nesta terça-feira (12). Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio deste site.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, incluindo Jornalismo, Biblioteconomia, Pedagogia, Administração, Arquivologia, Museologia, História, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Design Gráfico, Sistemas de Informação, além de vagas para a área administrativa (nível médio).

O processo seletivo será realizado em etapa única, com avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados os critérios de experiência profissional e formação complementar. A validade do processo é de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

De acordo com o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, a seleção representa uma medida estratégica para fortalecer o quadro funcional da instituição. “Estamos buscando profissionais comprometidos com a cultura e o serviço público, que possam somar com os nossos desafios e projetos”, destaca.

O edital prevê ainda a reserva de 30% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência, conforme estabelecido pela legislação vigente.