Motorista tentou adulterar carro em oficina após atropelar agente federal na Pituba

Martha Maria dos Santos, 60, está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:03

Marta Maria dos Santos treinava para uma prova de corrida quando foi atropelada Crédito: Reprodução

O suspeito de atropelar a policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, 60, tentou adulterar o carro que atingiu a vítima. O homem, identificado como João Victor Santos, fugiu sem prestar socorro à agente, que foi atropelada enquanto corria na avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador. Ela está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

A informação de que o suspeito tentou adulterar foi confirmada pelo advogado Fernando Santos, que representa a família da vítima. "Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava", explica.

A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi identificado e disse que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso, investigado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). O carro envolvido no crime foi localizado na região da avenida San Martin, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica.

PRF aposentada é atropelada em Salvador 1 de 5

"O autor do fato tentou dificultar o trabalho da investigação, e isso, no nosso entendimento, justifica e autoriza o pedido de prisão cautelar dessa pessoa", completa o advogado Fernando Santos. O motorista foi ouvido pela polícia e liberado.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Martha Maria foi atropelada por um carro que trafegava na contramão. A agente, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora há dez anos e estava se preparando para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

"Além de sua trajetória profissional exemplar, Martha é amplamente reconhecida por sua luta social e engajamento em projetos de ajuda humanitária, sempre atuando em defesa da dignidade humana, da igualdade e da justiça social", afirma o sindicato, em nota.

O que diz a Polícia Civil

"Um Inquérito Policial foi instaurado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) para apurar as circunstâncias de um crime de lesão corporal culposa, ocorrido na segunda-feira (6), na Avenida Paulo VI. A vítima, atropelada por um veículo cujo condutor não prestou socorro, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada em estado grave.

O suspeito já foi identificado e ouvido da unidade territorial e demais oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. O veículo envolvido no crime foi localizado por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), na região da Avenida San Martins, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica".

Outro caso

O caso reacende o alerta sobre a segurança de corredores nas vias da capital baiana. Em agosto, o atleta amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, também foi atropelado na orla da Pituba, na avenida Octávio Mangabeira. O motorista, Cleydson Cardoso Costa Filho, foi preso em flagrante.

Emerson, que treinava para uma maratona em Buenos Aires, teve a perna direita amputada e múltiplas fraturas na outra. Ele recebeu alta hospitalar quase um mês depois. Segundo o Ministério Público da Bahia, Cleydson dirigia “de maneira temerária”, sob efeito de álcool e em alta velocidade, o que fez o veículo invadir a calçada, atingir um poste e destruir uma barraca de acarajé.