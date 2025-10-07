Motorista tentou adulterar carro em oficina após atropelar agente federal na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:03
O suspeito de atropelar a policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, 60, tentou adulterar o carro que atingiu a vítima. O homem, identificado como João Victor Santos, fugiu sem prestar socorro à agente, que foi atropelada enquanto corria na avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador. Ela está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).
A informação de que o suspeito tentou adulterar foi confirmada pelo advogado Fernando Santos, que representa a família da vítima. "Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava", explica.
A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi identificado e disse que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso, investigado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). O carro envolvido no crime foi localizado na região da avenida San Martin, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica.
PRF aposentada é atropelada em Salvador
"O autor do fato tentou dificultar o trabalho da investigação, e isso, no nosso entendimento, justifica e autoriza o pedido de prisão cautelar dessa pessoa", completa o advogado Fernando Santos. O motorista foi ouvido pela polícia e liberado.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Martha Maria foi atropelada por um carro que trafegava na contramão. A agente, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora há dez anos e estava se preparando para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.
"Além de sua trajetória profissional exemplar, Martha é amplamente reconhecida por sua luta social e engajamento em projetos de ajuda humanitária, sempre atuando em defesa da dignidade humana, da igualdade e da justiça social", afirma o sindicato, em nota.
"Um Inquérito Policial foi instaurado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) para apurar as circunstâncias de um crime de lesão corporal culposa, ocorrido na segunda-feira (6), na Avenida Paulo VI. A vítima, atropelada por um veículo cujo condutor não prestou socorro, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada em estado grave.
O suspeito já foi identificado e ouvido da unidade territorial e demais oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. O veículo envolvido no crime foi localizado por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), na região da Avenida San Martins, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica".
O caso reacende o alerta sobre a segurança de corredores nas vias da capital baiana. Em agosto, o atleta amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, também foi atropelado na orla da Pituba, na avenida Octávio Mangabeira. O motorista, Cleydson Cardoso Costa Filho, foi preso em flagrante.
Emerson, que treinava para uma maratona em Buenos Aires, teve a perna direita amputada e múltiplas fraturas na outra. Ele recebeu alta hospitalar quase um mês depois. Segundo o Ministério Público da Bahia, Cleydson dirigia “de maneira temerária”, sob efeito de álcool e em alta velocidade, o que fez o veículo invadir a calçada, atingir um poste e destruir uma barraca de acarajé.
Filho da vereadora Débora Santana (PDT), Cleydson foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia após o acidente. Um mês depois, ele recebeu liberdade provisória concedida pela Justiça.