SALVADOR

Agente federal é atropelada por carro na contramão enquanto treinava para corrida na Pituba

Marta Maria dos Santos, 60 anos, está internada em estado grave

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:20

Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

A policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, está internada em estado grave após ser atropelada por um carro que trafegava na contramão no bairro da Pituba, em Salvador. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (6), enquanto ela treinava para uma corrida em Santa Catarina.

Marta, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora e estava se preparando também para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Bahia, mostram o momento do atropelamento. O veículo aparentava estar em alta velocidade quando atingiu a corredora. O motorista fugiu sem prestar socorro, e até o momento não foi identificado. O veículo envolvido no caso foi localizado e apreendido ontem mesmo. A 16ª Delegacia Territorial (Pituba) conduz as investigações.

Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para Marta Maria. As doações podem ser feitas no Hemoba.

Outro caso

O caso reacende o alerta sobre a segurança de corredores nas vias da capital baiana. Em agosto, o atleta amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, também foi atropelado na orla da Pituba, na Avenida Octávio Mangabeira. O motorista, Cleydson Cardoso Costa Filho, foi preso em flagrante.

Emerson Pinheiro Crédito: Reproduçaõ

Emerson, que treinava para uma maratona em Buenos Aires, teve a perna direita amputada e múltiplas fraturas na outra. Ele recebeu alta hospitalar quase um mês depois. Segundo o Ministério Público da Bahia, Cleydson dirigia “de maneira temerária”, sob efeito de álcool e em alta velocidade, o que fez o veículo invadir a calçada, atingir um poste e destruir uma barraca de acarajé.