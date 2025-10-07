Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agente federal é atropelada por carro na contramão enquanto treinava para corrida na Pituba

Marta Maria dos Santos, 60 anos, está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:20

Marta Maria dos Santos
Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

A policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, está internada em estado grave após ser atropelada por um carro que trafegava na contramão no bairro da Pituba, em Salvador. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (6), enquanto ela treinava para uma corrida em Santa Catarina.

Marta, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora e estava se preparando também para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

PRF aposentada é atropelada em Salvador

Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Pedido de doação de sangue por Reprodução
1 de 5
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Bahia, mostram o momento do atropelamento. O veículo aparentava estar em alta velocidade quando atingiu a corredora. O motorista fugiu sem prestar socorro, e até o momento não foi identificado. O veículo envolvido no caso foi localizado e apreendido ontem mesmo. A 16ª Delegacia Territorial (Pituba) conduz as investigações.

Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para Marta Maria. As doações podem ser feitas no Hemoba.

Outro caso

O caso reacende o alerta sobre a segurança de corredores nas vias da capital baiana. Em agosto, o atleta amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, também foi atropelado na orla da Pituba, na Avenida Octávio Mangabeira. O motorista, Cleydson Cardoso Costa Filho, foi preso em flagrante. 

Emerson Pinheiro
Emerson Pinheiro Crédito: Reproduçaõ

Emerson, que treinava para uma maratona em Buenos Aires, teve a perna direita amputada e múltiplas fraturas na outra. Ele recebeu alta hospitalar quase um mês depois. Segundo o Ministério Público da Bahia, Cleydson dirigia “de maneira temerária”, sob efeito de álcool e em alta velocidade, o que fez o veículo invadir a calçada, atingir um poste e destruir uma barraca de acarajé.

Filho da vereadora Débora Santana (PDT), Cleydson foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia após o acidente. Um mês depois, ele recebeu liberdade provisória concedida pela Justiça.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Corredores fazem homenagem a maratonista atropelado na Pituba

Corredores lançam campanha de apoio a estudante que teve perna amputada após ser atropelado na Pituba

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Motorista atropela corredor de rua na Orla de Salvador

Mais recentes

Imagem - Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia
Imagem - Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito
Imagem - Processo e votação secreta: entenda como prisão de Binho Galinha pode afetar seu mandato na Alba

Processo e votação secreta: entenda como prisão de Binho Galinha pode afetar seu mandato na Alba

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal