Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Cleydson Cardoso Costa Filho foi denunciado pelo MP-BA por tentativa de homicídio qualificado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:18

Emerson Pinheiro teve perna amputada
Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revogou a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado no caso do atropelamento de um motorista na orla de Salvador. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, ressaltou que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão.

Apesar da revogação, o magistrado determinou uma série de medidas cautelares para assegurar a ordem pública e o andamento do processo. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também está impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.

O MP-BA recorreu nesta terça-feira (16) contra a revogação da prisão. O Ministério Público defende que o denunciado apresenta pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. Cleydson Cardoso foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, por colocar em risco outras pessoas e dificultar a defesa da vítima.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Justiça determina que motorista que atropelou corredor na Pituba seja levado a júri popular

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Corredores fazem homenagem a maratonista atropelado na Pituba

O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima passou por cirurgia após ser conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois que foi atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

O MP-BA solicitou à Justiça que o processo fosse encaminhado à Vara do Júri, o que foi confirmado pela Justiça. Por isso, Cleydson Cardoso passará pelo Tribunal do Júri. O motorista, que é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17 de agosto, após passar por audiência de custódia. Ele também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Mais recentes

Imagem - Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)

Geotecnologia e IA estão em debate no Geopública 2025 que segue até sexta (19)
Imagem - Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado

Tribunal de Contas inicia auditoria para apurar aplicação das emendas PIX no estado
Imagem - Um mês depois, Polícia Civil pede mais tempo para concluir inquérito de triplo homicídio em Ilhéus

Um mês depois, Polícia Civil pede mais tempo para concluir inquérito de triplo homicídio em Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show