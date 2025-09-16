DECISÃO

Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Cleydson Cardoso Costa Filho foi denunciado pelo MP-BA por tentativa de homicídio qualificado

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:18

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revogou a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado no caso do atropelamento de um motorista na orla de Salvador. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, ressaltou que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão.

Apesar da revogação, o magistrado determinou uma série de medidas cautelares para assegurar a ordem pública e o andamento do processo. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também está impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.

O MP-BA recorreu nesta terça-feira (16) contra a revogação da prisão. O Ministério Público defende que o denunciado apresenta pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. Cleydson Cardoso foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, por colocar em risco outras pessoas e dificultar a defesa da vítima.

O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima passou por cirurgia após ser conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois que foi atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.