Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Maysa Polcri
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:18
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revogou a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado no caso do atropelamento de um motorista na orla de Salvador. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, ressaltou que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão.
Apesar da revogação, o magistrado determinou uma série de medidas cautelares para assegurar a ordem pública e o andamento do processo. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também está impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.
O MP-BA recorreu nesta terça-feira (16) contra a revogação da prisão. O Ministério Público defende que o denunciado apresenta pelo menos mais três infrações por excesso de velocidade. Cleydson Cardoso foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, por colocar em risco outras pessoas e dificultar a defesa da vítima.
O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima passou por cirurgia após ser conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois que foi atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.
O MP-BA solicitou à Justiça que o processo fosse encaminhado à Vara do Júri, o que foi confirmado pela Justiça. Por isso, Cleydson Cardoso passará pelo Tribunal do Júri. O motorista, que é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17 de agosto, após passar por audiência de custódia. Ele também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).