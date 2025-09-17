Acesse sua conta
Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

Um mês após acidente, Emerson Pinheiro fala dos planos para o futuro e diz que não vai desistir do esporte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:49

Emerson Pinheiro
Emerson Pinheiro Crédito: Reproduçaõ

"Meu próximo desafio é levantar, voltar a ficar de pé novamente, depois vem a prótese e retomar os treinos". Isso é o que diz Emerson Pinheiro, de 29 anos, corredor amador e estudante de Educação Física, que falou com a imprensa nesta terça-feira (16), um mês após ter sido atropelado enquanto corria na orla da Pituba, em Salvador. Usando cadeira de rodas e visivelmente mais magro, ele falou sobre a recuperação, a adaptação à nova rotina e os planos de continuar no esporte.

Emerson começou a correr em 2014, quando se alistou no Exército Brasileiro, e nos últimos quatro anos vinha se dedicando de forma intensa ao atletismo amador. Apesar da amputação da perna direita e dos ferimentos graves na esquerda, ele manteve a determinação: “Meu projeto é seguir com os estudos e continuar no atletismo, agora dentro do mundo PCD. Quero incentivar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Já penso, sim, em Paralimpíadas, e converso bastante sobre isso com meu treinador”, afirmou. “Sou estudante de Educação Física e o esporte sempre fez parte da minha vida. Não pretendo parar por aqui”, acrescentou, em conversa com a TV Bahia. 

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 4
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução

O acidente ocorreu no dia 16 de agosto, quando Emerson foi atingido por um veículo conduzido por Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, filho da vereadora Débora Santana (PDT). O motorista foi preso em flagrante. Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele dirigia de forma temerária, com excesso de velocidade, colocando em risco pedestres, e o caso passou a ser tratado como tentativa de homicídio qualificado. Ontem, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, com medidas que incluem monitoramento eletrônico, afastamento da vítima e proibição de dirigir.

Na entrevista, Emerson destacou a fé, o apoio da família e a leitura de livros motivacionais como forças que o ajudam a superar o trauma. “Manter a fé sempre. Independente de qualquer religião, a gente tem que ter fé. Desistir, jamais”, disse sua avó, Maria do Carmo. “Ele disse: ‘Oh vó, não fique triste, não, que eu vou seguir toda a minha jornada. Eu vou correr de cadeira de rodas, de muleta ou de prótese, mas, em nome de Jesus, vou resolver tudo’”, afirmou.

O corredor precisou cancelar competições, incluindo a Maratona Internacional de Buenos Aires, para a qual já estava inscrito. Mesmo assim, garante que não pretende abandonar o atletismo e quer usar sua história como inspiração para outras pessoas com deficiência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Justiça determina que motorista que atropelou corredor na Pituba seja levado a júri popular

Corredores fazem homenagem a maratonista atropelado na Pituba

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

