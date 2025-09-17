FAMÍLIA

Homem é preso por atropelar e matar ex-nora a facadas após discussão na Bahia

Filho da vítima também foi ferido

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:32

Polícia Civil investigou caso Crédito: Ascom PCBA

Um homem de 55 anos foi preso na terça-feira (16), no município de Itapeva, em São Paulo, por atropelar e matar a facadas a ex-nora em Irecê, no centro-norte baiano.

O crime ocorreu na noite de 10 de abril de 2025, no bairro Recanto das Árvores. Na ocasião, Yasmin Andrade Pinheiro, de 30 anos, tentou deixar o local durante uma discussão com o suspeito, quando foi atropelada e, em seguida, esfaqueada diversas vezes. Ela morreu no local.

O filho da vítima, de 13 anos, também foi atingido ao tentar defendê-la, mas sobreviveu após ser socorrido para o Hospital Regional de Irecê.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após o crime, o autor fugiu em um veículo Fiat Strada e passou a ser procurado pela Polícia Civil. As investigações da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) e do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) permitiram identificar o paradeiro do suspeito em São Paulo.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Criminais da Comarca de Irecê. A prisão contou com o apoio da Polícia Civil paulista, por meio do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).