Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Portal Edicase
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13:00
A falta de energia no dia a dia pode ter origens variadas e geralmente está ligada a fatores multifatoriais. Entre eles, estão o sono inadequado, que impede o corpo de se recuperar plenamente, deficiências nutricionais que comprometem o funcionamento do organismo, e até condições de saúde mental, como estresse e ansiedade.
Outro ponto frequente, especialmente em tempos de busca por emagrecimento rápido, é a adoção de dietas restritas, que reduzem drasticamente a ingestão de nutrientes e acabam deixando o corpo sem combustível suficiente para manter o ritmo das atividades diárias.
“Dietas muito restritivas, que cortam muitos grupos alimentares ou reduzem drasticamente o consumo de calorias, podem levar à queda da energia. Isso acontece porque o corpo deixa de receber nutrientes essenciais para produzir combustível. O resultado é fadiga, preguiça e até perda de massa muscular”, alerta a nutricionista Patrícia Davidson, referência em saúde feminina e equilíbrio hormonal.
Para ela, a melhor alternativa não é excluir, mas, sim, ajustar. “A solução é apostar em um cardápio equilibrado e individual com fontes de carboidratos de qualidade, proteínas magras e gorduras boas, voltado para o objetivo e necessidades de cada indivíduo. Em vez de cortar demais, prefira ajustar as porções e priorizar alimentos nutritivos”, aconselha.
Mesmo quem não está fazendo uma dieta restrita pode acordar sem energia ou sentir preguiça na hora de malhar. Para mudar esse cenário, Patrícia Davidson lista alimentos que melhoram a disposição:
De acordo com a nutricionista, algumas bebidas também contribuem para a produção de energia:
Patrícia Davidson também aponta quais bebidas podem prejudicar a disposição:
Por Thiago Martins