CRIME

Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho

Caso foi registrado em Euclides da Cunha

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:37

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na terça-feira (23), em Euclides da Cunha, na região Nordeste da Bahia, suspeito de tentativa de extorsão e dano qualificado.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem roubou o celular de uma mulher de 41 anos em um estabelecimento comercial no centro da cidade, no último domingo (21). Logo após o crime, ele passou a exigir o pagamento de R$ 50 para devolver o aparelho, ameaçando destruí-lo caso não recebesse a quantia.