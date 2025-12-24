Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:37
Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na terça-feira (23), em Euclides da Cunha, na região Nordeste da Bahia, suspeito de tentativa de extorsão e dano qualificado.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem roubou o celular de uma mulher de 41 anos em um estabelecimento comercial no centro da cidade, no último domingo (21). Logo após o crime, ele passou a exigir o pagamento de R$ 50 para devolver o aparelho, ameaçando destruí-lo caso não recebesse a quantia.
O autor arremessou o telefone ao chão, danificando completamente o celular, depois que a vítima se recusou a pagar o valor. O homem foi conduzido à unidade policial, submetido aos exames de praxe no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece custodiado, à disposição da Justiça.