Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador ganha o 92º campo com grama sintética para prática de esportes

Arena João Mangabeira foi inagurada pela Prefeitura nesta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:06

Equipemento recebeu investimento de R$ 1 milhão
Equipemento recebeu investimento de R$ 1 milhão Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Prefeitura Municipal de Salvador entregou à população, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, a Arena João Mangabeira, no bairro dos Barris. Este é o 92º campo com grama sintética inaugurado na capital baiana, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Considerado um dos maiores campos de futebol da cidade, o espaço atende cerca de 30 grupos esportivos, que utilizam a arena de forma regular ao longo da semana, tanto durante o dia quanto no período noturno, segundo a Prefeitura de Salvador. 

O campo passou por uma ampla revitalização, com implantação de nova grama sintética, reforma completa do alambrado e instalação de iluminação em LED, garantindo mais conforto, segurança e ampliação do horário de uso. O local já havia sido revitalizado em 2017, quando também recebeu uma quadra poliesportiva e uma praça. 

A inauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos e do secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

"O esporte contribuiu muito para a minha vida, para eu ser o que sou hoje. Ele ensina disciplina, foco, regularidade, trabalho em equipe, respeito às regras e às hierarquias. É por isso que a gente investe tanto em esporte na nossa cidade. Hoje, Salvador é uma das principais cidades do Brasil em políticas públicas voltadas ao esporte, estimulando diversas modalidades e criando oportunidades reais para crianças e jovens”, disse o prefeito. 

Mais recentes

Imagem - PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador
Imagem - Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho

Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho
Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade
01

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
02

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
03

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)