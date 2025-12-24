LAZER

Salvador ganha o 92º campo com grama sintética para prática de esportes

Arena João Mangabeira foi inagurada pela Prefeitura nesta terça-feira (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:06

Equipemento recebeu investimento de R$ 1 milhão Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Prefeitura Municipal de Salvador entregou à população, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, a Arena João Mangabeira, no bairro dos Barris. Este é o 92º campo com grama sintética inaugurado na capital baiana, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Considerado um dos maiores campos de futebol da cidade, o espaço atende cerca de 30 grupos esportivos, que utilizam a arena de forma regular ao longo da semana, tanto durante o dia quanto no período noturno, segundo a Prefeitura de Salvador.

O campo passou por uma ampla revitalização, com implantação de nova grama sintética, reforma completa do alambrado e instalação de iluminação em LED, garantindo mais conforto, segurança e ampliação do horário de uso. O local já havia sido revitalizado em 2017, quando também recebeu uma quadra poliesportiva e uma praça.

A inauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos e do secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.