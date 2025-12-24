BAHIA

PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

O PM ferido foi socorrido a um hospital da capital. A Polícia Militar faz buscas pelos envolvidos no crime.

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:26

Operação em Tancredo Neves Crédito: Reprodução das Redes Sociais

Um policial militar foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta terça-feira (23), durante uma ação de patrulhamento no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O agente, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão na perna durante um confronto com criminosos armados.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), guarnições da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) realizavam rondas de rotina na localidade quando foram surpreendidas por um grupo de homens armados. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram o ataque, dando origem a uma troca de tiros.

Durante o tiroteio, um dos policiais foi atingido na perna. Ele foi imediatamente socorrido pelos colegas e encaminhado para uma unidade hospitalar da rede pública. Segundo o boletim médico mais recente, o militar recebeu atendimento, passou por avaliação e está fora de perigo, tendo recebido alta logo em seguida.