Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

O PM ferido foi socorrido a um hospital da capital. A Polícia Militar faz buscas pelos envolvidos no crime.

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:26

Operação em Tancredo Neves
Operação em Tancredo Neves Crédito: Reprodução das Redes Sociais

Um policial militar foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta terça-feira (23), durante uma ação de patrulhamento no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O agente, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão na perna durante um confronto com criminosos armados.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), guarnições da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) realizavam rondas de rotina na localidade quando foram surpreendidas por um grupo de homens armados. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram o ataque, dando origem a uma troca de tiros.

Durante o tiroteio, um dos policiais foi atingido na perna. Ele foi imediatamente socorrido pelos colegas e encaminhado para uma unidade hospitalar da rede pública. Segundo o boletim médico mais recente, o militar recebeu atendimento, passou por avaliação e está fora de perigo, tendo recebido alta logo em seguida.

O incidente gerou tensão no bairro. Após o confronto o policiamento foi reforçado com o apoio de unidades especializadas, como a Rondesp Central. Buscas foram realizadas em áreas de mata e becos da região, mas, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil já investiga o caso e busca identificar os autores dos disparos através de diligências na localidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Policial disfarçado de "Papai Noel" prende foragido em rodoviária

Incêndio em apartamento mata três pessoas e dois pets; policial se feriu ao atender ocorrência

PM é flagrado agredindo idosa com coronhada de fuzil em ação policial

Quem foi Larissa Gomes, a policial morta em troca de tiros com marido também PM

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Tags:

Polícia Pms Operação Baleado

Mais recentes

Imagem - Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho

Homem é preso após roubar celular na Bahia e exigir R$ 50 para devolver aparelho
Imagem - Salvador ganha o 92° campo com grama sintética para prática de esportes

Salvador ganha o 92° campo com grama sintética para prática de esportes
Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade
01

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
02

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
03

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)