PM é baleado de raspão durante confronto no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:26
Um policial militar foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta terça-feira (23), durante uma ação de patrulhamento no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O agente, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão na perna durante um confronto com criminosos armados.
De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), guarnições da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) realizavam rondas de rotina na localidade quando foram surpreendidas por um grupo de homens armados. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram o ataque, dando origem a uma troca de tiros.
Durante o tiroteio, um dos policiais foi atingido na perna. Ele foi imediatamente socorrido pelos colegas e encaminhado para uma unidade hospitalar da rede pública. Segundo o boletim médico mais recente, o militar recebeu atendimento, passou por avaliação e está fora de perigo, tendo recebido alta logo em seguida.
O incidente gerou tensão no bairro. Após o confronto o policiamento foi reforçado com o apoio de unidades especializadas, como a Rondesp Central. Buscas foram realizadas em áreas de mata e becos da região, mas, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil já investiga o caso e busca identificar os autores dos disparos através de diligências na localidade.