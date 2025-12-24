Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:37
O fim do relacionamento de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foi anunciado por ambos nesta segunda-feira (22) gerando especulações sobre o motivo da decisão e em relação a uma crise que já estaria ocorrendo há tempo no namoro dos famosos. De acordo com informações do Extra, porém, o término foi uma surpresa até para o pagodeiro, que não imaginava que Paolla fosse dar o "basta" neste final de ano.
O jornal afirma que o artista esperava que a amada participasse de eventos de lançamentos do projeto “Infinito Samba" ao seu lado, o que não ocorreu. "Se ela não estiver trabalhando, é bem provável que esteja no lançamento e em alguns dos shows", garantiu ele, em entrevista ao O GLOBO.
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Com a decisão tomada por ela, Diogo Nogueira então teria viajado à Bahia para fazer dois shows nas cidade de Itacaré e Feira de Santana já ciente do fim de seu relacionamento, que durou quase cinco anos.
Ainda segundo a publicação, Paolla gostaria de tornar o fim do relacionamento público o mais rápido possível, mas, em comum acordo, os dois decidiram se manifestar apenas nesta segunda-feira (22).
Informações de bastidores apontam que Paolla e Diogo enfrentavam uma crise no relacionamento há algum tempo, mesmo que seguissem afirmando publicamente que estavam juntos. O ex-casal inclusive teria feito uma viagem na tentativa de reacender a paixão, mas o desgaste era grande.
Eles, inclusive, passaram a não serem mais vistos juntos em público ou nas redes sociais há alguns meses, o que também levou a rumores de que o rompimento estaria próximo.