REFLEXÃO

Deolane Bezerra comove web ao opinar sobre o 'boicote' das Havaianas

Influenciadora trouxe uma reflexão sobre o acesso ao chinelo através de um vídeo nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:36

Deolane Bezerra publica vídeo sobre o boicote das Havaianas Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra resolveu trazer um novo ângulo para a discussão do "boicote" das Havaianas, apoiado por bolsonaristas nos últimos dias. A loira gravou um vídeo em que se posicionou sobre o assunto, defendendo que para além do embate de marcas, ou da esquerda contra a direita, ter acesso a uma sandália como essa já é um privilégio.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, ela expôs a reflexão para o público. “O que você acha? Eu só me pergunto: “Até quando????'”, questionou na legenda do post, em que adicionou uma canção gospel.

Deolane Bezerra 1 de 25

Nas imagens, a ex-A Fazenda aparece com um chinelo da marca na mão e pega uma tesoura para cortar as tiras. Porém, antes de concluir a ação, ela para, pensa e coloca a mão na cabeça. É aí que aparece a imagem de uma criança usando uma garrafa pet cortada para fazer chinelos.

Os fãs de Deolane se emocionaram com o posicionamento dela. “Necessária demais! Que reflexão para a vida, elogiou uma. “Os mais críticos são os que menos fazem por quem necessita de ajuda”, concordou outro. “Pensem, usem a cabeça, meu povo”, expressou outro.

Relembre a polêmica

A atriz Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, participou de uma propaganda para a marca de chinelos Havaianas que não foi bem vista por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso. Internautas de direita acusaram a empresa de “politização esquerdista” e afirmaram que iriam boicotar a marca brasileira.