Deolane Bezerra comove web ao opinar sobre o 'boicote' das Havaianas

Elis Freire
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:36
Deolane Bezerra resolveu trazer um novo ângulo para a discussão do "boicote" das Havaianas, apoiado por bolsonaristas nos últimos dias. A loira gravou um vídeo em que se posicionou sobre o assunto, defendendo que para além do embate de marcas, ou da esquerda contra a direita, ter acesso a uma sandália como essa já é um privilégio.
Através de um vídeo publicado nas redes sociais, ela expôs a reflexão para o público. “O que você acha? Eu só me pergunto: “Até quando????'”, questionou na legenda do post, em que adicionou uma canção gospel.
Deolane Bezerra
Nas imagens, a ex-A Fazenda aparece com um chinelo da marca na mão e pega uma tesoura para cortar as tiras. Porém, antes de concluir a ação, ela para, pensa e coloca a mão na cabeça. É aí que aparece a imagem de uma criança usando uma garrafa pet cortada para fazer chinelos.
Os fãs de Deolane se emocionaram com o posicionamento dela. “Necessária demais! Que reflexão para a vida, elogiou uma. “Os mais críticos são os que menos fazem por quem necessita de ajuda”, concordou outro. “Pensem, usem a cabeça, meu povo”, expressou outro.
A atriz Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, participou de uma propaganda para a marca de chinelos Havaianas que não foi bem vista por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso. Internautas de direita acusaram a empresa de “politização esquerdista” e afirmaram que iriam boicotar a marca brasileira.
No publicidade para as redes sociais da Havaianas, a atriz diz que não quer que os brasileiros comecem o ano de 2026 com “o pé direito”. “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo! De corpo e alma, da cabeça aos pés”, desejou ela.