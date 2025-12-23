SORTE

2026 com os dois pés na porta: saiba qual a cor ideal de Havaianas para cada signo

Astrólogos apontam qual tom atrairá boas energias para cada um deles no novo ano

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:24

Havaianas de cores diversas Crédito: Reprodução

2026 está chegando e os brasileiros têm o costume de passar o réveillon na praia, pulando as famosas 7 ondinhas. O calçado mais comum para a ocasião é a sandália Havaianas, uma marca que identifica o país mundo afora. Mas, você sabia que cada signo tem uma cor de Havaianas ideal? De acordo com o time de astrólogos do site João Bidu, escolher o tom mais adequado para passar o ano novo pode atrair boas energia ao novo ciclo.

Saiba qual cor ideal de havaianas para o seu signo na virada de ano:

Áries: Vermelho Cereja

O ariano não anda, ele desfila com pressa. Para 2026, ano de muita atitude, o vermelho vivo é a cor que mantém sua energia vital em alta e protege contra o mau-olhado.

Touro: Verde Militar

Touro preza pelo conforto e pela durabilidade. O verde conecta com a natureza e traz estabilidade financeira. Aposte nos modelos clássicos e confortáveis!

Gêmeos: Amarelo

Nada de tédio nos pés geminianos. O amarelo estimula a comunicação e a alegria. Quanto mais chamativo e divertido, melhor!

Câncer: Prata

Com Júpiter em seu signo em 2026, o canceriano é a estrela do ano. Nesse sentido, o prata conecta com a Lua, além de atrair intuição e proteção familiar. Havainas com tiras “slim” ou com algum brilho delicado são a peça chave do look!

Leão: Dourado

Leonino não usa chinelo, usa acessório de moda. O dourado é obrigatório para manter o brilho solar e atrair riqueza. Aposte em tiras com glitter e pingentes.

Virgem: Nude

Discreto e elegante até na areia. Virgem prefere tons de terra (nude/bege) que trazem segurança e organização mental. O segredo é passar longe de estampas caóticas!

Libra: Azul Bebê

Para Libra, o chinelo tem que ser bonito. Tons pastéis como azul bebê trazem a harmonia e o amor que esse signo busca em 2026. Modelos delicados, com tiras fininhas são uma boa opção.

Escorpião: Vinho

Mistério até no calcanhar. O vinho ativa a sensualidade e a intuição dos escorpianos. Etampas místicas com a cor são uma boa aposta para o calçado da virada.

Sagitário: Roxo

O viajante do zodíaco precisa de cores que vibrem expansão. O roxo traz espiritualidade para os nativos do signo. Opte por modelos que não escorregam na aventura!

Capricórnio: Marrom

Capricórnio quer um chinelo que dure até 2030. Cores sóbrias como marrom mostram seriedade e foco na carreira, mesmo nas férias. O modelo: algo tradicional, robusta e em promoção.

Aquário: Turquesa

O turquesa pode ajudar a acalmar a mente agitada de Aquário para a virada de ano. Una a cor àquele modelo que ninguém mais tem na festa e arrase!

Peixes: Verde Água