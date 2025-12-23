2026 com os dois pés na porta: saiba qual a cor ideal de Havaianas para cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:24
2026 está chegando e os brasileiros têm o costume de passar o réveillon na praia, pulando as famosas 7 ondinhas. O calçado mais comum para a ocasião é a sandália Havaianas, uma marca que identifica o país mundo afora. Mas, você sabia que cada signo tem uma cor de Havaianas ideal? De acordo com o time de astrólogos do site João Bidu, escolher o tom mais adequado para passar o ano novo pode atrair boas energia ao novo ciclo.
Saiba qual cor ideal de havaianas para o seu signo na virada de ano:
Áries: Vermelho Cereja
O ariano não anda, ele desfila com pressa. Para 2026, ano de muita atitude, o vermelho vivo é a cor que mantém sua energia vital em alta e protege contra o mau-olhado.
Touro: Verde Militar
Touro preza pelo conforto e pela durabilidade. O verde conecta com a natureza e traz estabilidade financeira. Aposte nos modelos clássicos e confortáveis!
Gêmeos: Amarelo
Nada de tédio nos pés geminianos. O amarelo estimula a comunicação e a alegria. Quanto mais chamativo e divertido, melhor!
Câncer: Prata
Com Júpiter em seu signo em 2026, o canceriano é a estrela do ano. Nesse sentido, o prata conecta com a Lua, além de atrair intuição e proteção familiar. Havainas com tiras “slim” ou com algum brilho delicado são a peça chave do look!
Leão: Dourado
Leonino não usa chinelo, usa acessório de moda. O dourado é obrigatório para manter o brilho solar e atrair riqueza. Aposte em tiras com glitter e pingentes.
Virgem: Nude
Discreto e elegante até na areia. Virgem prefere tons de terra (nude/bege) que trazem segurança e organização mental. O segredo é passar longe de estampas caóticas!
Libra: Azul Bebê
Para Libra, o chinelo tem que ser bonito. Tons pastéis como azul bebê trazem a harmonia e o amor que esse signo busca em 2026. Modelos delicados, com tiras fininhas são uma boa opção.
Escorpião: Vinho
Mistério até no calcanhar. O vinho ativa a sensualidade e a intuição dos escorpianos. Etampas místicas com a cor são uma boa aposta para o calçado da virada.
Sagitário: Roxo
O viajante do zodíaco precisa de cores que vibrem expansão. O roxo traz espiritualidade para os nativos do signo. Opte por modelos que não escorregam na aventura!
Capricórnio: Marrom
Capricórnio quer um chinelo que dure até 2030. Cores sóbrias como marrom mostram seriedade e foco na carreira, mesmo nas férias. O modelo: algo tradicional, robusta e em promoção.
Aquário: Turquesa
O turquesa pode ajudar a acalmar a mente agitada de Aquário para a virada de ano. Una a cor àquele modelo que ninguém mais tem na festa e arrase!
Peixes: Verde Água
O signo que mais ama ficar descalço, mas não nega uma clássica Havaianas. Verde água conecta com a espiritualidade e o sonho. Aposte em modelos com temas de mar e sereias.