Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

2026 com os dois pés na porta: saiba qual a cor ideal de Havaianas para cada signo

Astrólogos apontam qual tom atrairá boas energias para cada um deles no novo ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:24

Havaianas de cores diversas
Havaianas de cores diversas Crédito: Reprodução

2026 está chegando e os brasileiros têm o costume de passar o réveillon na praia, pulando as famosas 7 ondinhas. O calçado mais comum para a ocasião é a sandália Havaianas, uma marca que identifica o país mundo afora. Mas, você sabia que cada signo tem uma cor de Havaianas ideal? De acordo com o time de astrólogos do site João Bidu, escolher o tom mais adequado para passar o ano novo pode atrair boas energia ao novo ciclo. 

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
1 de 6
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução

LEIA MAIS

Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Se sentindo sensível? Alguns signos sentem necessidade de recolhimento e o Universo pede atenção (23 de dezembro)

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

Saiba qual cor ideal de havaianas para o seu signo na virada de ano:

Áries: Vermelho Cereja

O ariano não anda, ele desfila com pressa. Para 2026, ano de muita atitude, o vermelho vivo é a cor que mantém sua energia vital em alta e protege contra o mau-olhado.

Touro: Verde Militar

Touro preza pelo conforto e pela durabilidade. O verde conecta com a natureza e traz estabilidade financeira. Aposte nos modelos clássicos e confortáveis!

Gêmeos: Amarelo

Nada de tédio nos pés geminianos. O amarelo estimula a comunicação e a alegria. Quanto mais chamativo e divertido, melhor!

Câncer: Prata

Com Júpiter em seu signo em 2026, o canceriano é a estrela do ano. Nesse sentido, o prata conecta com a Lua, além de atrair intuição e proteção familiar. Havainas com tiras “slim” ou com algum brilho delicado são a peça chave do look!

Leão: Dourado

Leonino não usa chinelo, usa acessório de moda. O dourado é obrigatório para manter o brilho solar e atrair riqueza. Aposte em tiras com glitter e pingentes.

Virgem: Nude

Discreto e elegante até na areia. Virgem prefere tons de terra (nude/bege) que trazem segurança e organização mental. O segredo é passar longe de estampas caóticas!

Libra: Azul Bebê

Para Libra, o chinelo tem que ser bonito. Tons pastéis como azul bebê trazem a harmonia e o amor que esse signo busca em 2026. Modelos delicados, com tiras fininhas são uma boa opção.

Escorpião: Vinho

Mistério até no calcanhar. O vinho ativa a sensualidade e a intuição dos escorpianos. Etampas místicas com a cor são uma boa aposta para o calçado da virada.

Sagitário: Roxo

O viajante do zodíaco precisa de cores que vibrem expansão. O roxo traz espiritualidade para os nativos do signo. Opte por modelos que não escorregam na aventura!

Capricórnio: Marrom

Capricórnio quer um chinelo que dure até 2030. Cores sóbrias como marrom mostram seriedade e foco na carreira, mesmo nas férias. O modelo: algo tradicional, robusta e em promoção.

Aquário: Turquesa

O turquesa pode ajudar a acalmar a mente agitada de Aquário para a virada de ano. Una a cor àquele modelo que ninguém mais tem na festa e arrase!

Peixes: Verde Água

O signo que mais ama ficar descalço, mas não nega uma clássica Havaianas. Verde água conecta com a espiritualidade e o sonho. Aposte em modelos com temas de mar e sereias.

Leia mais

Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Imagem - Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Imagem - Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Tags:

Havaianas

Mais recentes

Imagem - Marido de Isabel Veloso convoca campanha de doação de sangue: 'Urgente'

Marido de Isabel Veloso convoca campanha de doação de sangue: 'Urgente'
Imagem - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja
Imagem - MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MAIS LIDAS

Imagem - Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS
01

Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
03

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas