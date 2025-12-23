Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 21:20
Paolla Oliveira comunicou através das redes sociais nesta terça-feira (23) a perda do seu avô materno. Em um post carinhoso, a atriz homenageou o ente querido que era pai de sua mãe, Daniele Oliveira. A famosa compartilhou imagens ao lado do idoso e recordou a maneira que ele a chamava.
“Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu ela nos Stories do Instagram. O nome do avô da atriz e a causa da morte não foram revelados.
Paolla Oliveira
O anúncio da morte do familiar acontece um dia após Paolla revelar o fim do relacionamento com o namorado Diogo Nogueira. Após quase cinco anos juntos, os famosos compartilharam um comunicado conjunto em que explicaram que decidiram seguir caminhos separados.
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram eles.