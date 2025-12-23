PERDA

Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'

Atriz lamentou a perda e homenageou o idoso através das redes sociais

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 21:20

Paolla Oliveira perdeu o avô materno Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira comunicou através das redes sociais nesta terça-feira (23) a perda do seu avô materno. Em um post carinhoso, a atriz homenageou o ente querido que era pai de sua mãe, Daniele Oliveira. A famosa compartilhou imagens ao lado do idoso e recordou a maneira que ele a chamava.

“Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu ela nos Stories do Instagram. O nome do avô da atriz e a causa da morte não foram revelados.

Paolla Oliveira 1 de 24

O anúncio da morte do familiar acontece um dia após Paolla revelar o fim do relacionamento com o namorado Diogo Nogueira. Após quase cinco anos juntos, os famosos compartilharam um comunicado conjunto em que explicaram que decidiram seguir caminhos separados.