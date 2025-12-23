CHÁ REVELAÇÃO

Ex BBB's Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam sexo do primeiro filho; veja vídeo

O casal formado no reality show está à espera de um bebê

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:31

Chá de bebê de Gustavo Marsengo e Laís Caldas Crédito: Reprodução

O casal de ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo já sabem qual será o sexo do primeiro filho que esperam juntos. Na última semana, eles anunciaram que estavam "grávidos" e, nesta terça-feira (23), os dois publicaram um vídeo do chá revelação onde descobriram que serão pais de uma menina.

“Os papais já sentiam que seria você o amor das nossas vidas!”, escreveu o casal formado no reality show da Globo em um post conjunto no Instagram.

Gustavo Marsengo e Laís Caldas 1 de 16

Antes da revelação, Laís comentou que o casal não tinha preferência em relação ao sexo do bebê. “Somos os pais do neném e a gente não tem preferência de sexo! É o primeiro, então o que vier estamos felizes”, afirmou.

Gustavo também comentou sobre as suas expectativas: “É isso, eu quero ser pai de menina e menino! Então, se vier menino, eu vou buscar uma menina. E se vier uma menina, eu vou buscar um menino até eu acertar!”.

Veja vídeo: