Festa do elenco de Dona de Mim teve atores excluídos e regra bizarra, diz coluna

Elis Freire
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:50
As gravações de Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo, já encerraram e o elenco da trama se encontrou para comemorar o fim do ciclo na semana passada. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, porém, a festa gerou polêmica nos bastidores. A celebração teria sido realizada pela TV Globo em um restaurante localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Segundo a coluna, a "confra" foi feita somente para o elenco central da novela, com nomes como Camila Pitanga, Clara Moneke e Cláudia Abreu presentes. Outros artistas responsáveis por papeis secundários da trama das 19h teriam ficado de fora da curtição e nem teriam sido convidados para a festa.
Elenco de Dona de Mim
Alguns nomes que fizeram personagem "menores" e participaram teriam chegado a ir no local do evento, quando descobriram que seus nomes não constavam na lista de convidados. A situação teria ocorrido por conta de uma produtora que decidiu quem deveria acessar ou não o evento.
Além de tudo isso, a maior polêmica da festa de "Dona de Mim" teria uma sido uma regra inusitada: os atores e atrizes não puderam convidar seus respectivos companheiros, como namorados ou esposas, para a celebração por imposição da emissora. O ator Breno Ferreira, namorado de Clara Moneke, por exemplo, não teria comparecido à festa ao lado da protagonista.