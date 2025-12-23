POLÊMICA

Festa do elenco de Dona de Mim teve atores excluídos e regra bizarra, diz coluna

Elenco se reuniu para celebrar o encerramento das gravações da trama

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:50

Elenco de Dona de Mim Crédito: Reprodução

As gravações de Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo, já encerraram e o elenco da trama se encontrou para comemorar o fim do ciclo na semana passada. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, porém, a festa gerou polêmica nos bastidores. A celebração teria sido realizada pela TV Globo em um restaurante localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Segundo a coluna, a "confra" foi feita somente para o elenco central da novela, com nomes como Camila Pitanga, Clara Moneke e Cláudia Abreu presentes. Outros artistas responsáveis por papeis secundários da trama das 19h teriam ficado de fora da curtição e nem teriam sido convidados para a festa.

Elenco de Dona de Mim 1 de 23

Alguns nomes que fizeram personagem "menores" e participaram teriam chegado a ir no local do evento, quando descobriram que seus nomes não constavam na lista de convidados. A situação teria ocorrido por conta de uma produtora que decidiu quem deveria acessar ou não o evento.

Regra bizarra