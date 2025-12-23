Acesse sua conta
Festa do elenco de Dona de Mim teve atores excluídos e regra bizarra, diz coluna

Elenco se reuniu para celebrar o encerramento das gravações da trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:50

Elenco de Dona de Mim
Elenco de Dona de Mim Crédito: Reprodução

As gravações de Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo, já encerraram e o elenco da trama se encontrou para comemorar o fim do ciclo na semana passada. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, porém, a festa gerou polêmica nos bastidores. A celebração teria sido realizada pela TV Globo em um restaurante localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 

Segundo a coluna, a "confra" foi feita somente para o elenco central da novela, com nomes como Camila Pitanga, Clara Moneke e Cláudia Abreu presentes. Outros artistas responsáveis por papeis secundários da trama das 19h teriam ficado de fora da curtição e nem teriam sido convidados para a festa.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Alguns nomes que fizeram personagem "menores" e participaram teriam chegado a ir no local do evento, quando descobriram que seus nomes não constavam na lista de convidados. A situação teria ocorrido por conta de uma produtora que decidiu quem deveria acessar ou não o evento. 

Regra bizarra

Além de tudo isso, a maior polêmica da festa de "Dona de Mim" teria uma sido uma regra inusitada: os atores e atrizes não puderam convidar seus respectivos companheiros, como namorados ou esposas, para a celebração por imposição da emissora. O ator Breno Ferreira, namorado de Clara Moneke, por exemplo, não teria comparecido à festa ao lado da protagonista.

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

