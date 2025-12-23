FAMÍLIA GRANDE

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Os artistas que anunciaram o término nesta segunda (22) dividam o cuidado de cães e gatos dentro da casa

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:28

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira cuidavam de 18 pets juntos Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira possuíam uma espécie de abrigo de animais na própria casa. Isso porque os famosos que anunciaram a separação nesta segunda-feira (22) adotaram 18 pets ao longo do relacionamento de quase cinco anos. De acordo com o casal, a a separação foi pensada com maturidade e respeito. Mas e os cães e gatos que eles dividiam o cuidado, como vão ficar? É um mistério.

Fato é que, em maio deste ano, Paolla contou no Instagram que eles se tornaram tutores de 11 gatos e 7 cachorros nos últimos anos. “Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça… E ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto; no fim, quem mais ganhou fui eu”, ressaltou a atriz, que viveu Heleninha no remake de "Vale Tudo".

Um dos primeiros pets foi um bulldog francês, batizado de Bruttus Batuque. Ele foi adotado pelo ex-casal em 2021. Antes de namorar o pagodeiro, Paolla já era tutora de Marley, um cãozinho grande e fofo com a pelagem preta.

O término

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira (22), por meio de um texto publicado simultaneamente nas redes sociais. Após quase cinco anos de união, os dois explicaram que a decisão foi construída com calma, conversa e muito respeito.