Golpe, rastreador, demissão: veja resumo da semana de Dona de Mim (22/12 a 27/12)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:00

Leona vai rastrear Sofia em "Dona de Mim"

"Dona de Mim" está de cabeça para baixos com Ellen (Camila Pitanga) de volta e o seu suposto marido Hudson (Emilio Dantas) deixando todos desconfiados. Na trama, o casal estará colocando Sofia (Elis Cabral) para realizar pequenos golpe e, suspeitando que algo está errado, Leona (Clara Moneke) vai botar um rastreador na menina. Além disso, um personagem viverá uma demissão dolorosa. Escrita e criada por Rosane Svartman, a novela é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Veja os resumos da semana de 22/12 a 27/12:

22 de dezembro (segunda-feira)

Sofia é envolvida no golpe de Ellen e Hudson. Breno, Ayla, Davi e Leo planejam a nova coleção da marca Leoa. Leo confronta Vivian sobre Sofia, e Samuel tenta apaziguar as duas. Ellen pede que Hudson deixe Igor voltar a estudar, e afirma que só deixará o Brasil com a guarda de Sofia. Filipa faz uma proposta para Manuel e Peter. Leo presenteia Sofia com uma tag rastreadora disfarçada. Leo conversa com Kami sobre a desconfiança em relação a Ellen. Sofia pede para fazer mais pegadinhas com Ellen e Hudson.

23 de dezembro (terça-feira)

Leo convoca Marlon para impedir a ação de Ellen e Hudson, que conseguem disfarçar para não serem pegos. Lopez repreende Marlon por atender ao chamado de Leo. Sofia se decepciona com Leo. Hudson questiona Ellen sobre como Leo descobriu a localização da família. Jeff tem uma ideia para ajudar Ryan. Filipa organiza o sarau na padaria de Manuel. Samuel e Marlon repreendem Leo por sua atitude contra Ellen. Samuel pede para conversar com Sofia, e pergunta à irmã o que ela fazia com Ellen, Hudson e Igor na praça.

24 de dezembro (quarta-feira)

Filipa conversa com Ellen sobre Sofia. Kami experimenta seu vestido de noiva. Ryan é convidado para um programa de TV. Filipa confessa a Leo que desconfiou de Ellen e Igor. Ryan chega com Kami e Dedé aos estúdios do programa de televisão. Ryan se surpreende quando Roberta revela as negociações que fez em seu nome. Stephany tem um pesadelo e conversa com Yara. No palco do programa de televisão, Ryan se nega a cumprir o contrato feito por Roberta e é demitido da gravadora. Kami teme perder a oportunidade de sucesso para sua família.



25 de dezembro (quinta-feira)

Leo arruma Sofia para o sarau, mas Ellen chega e quer levá-la para outro passeio. Filipa organiza o sarau na padaria e incentiva Danilo a participar. Danilo admira Filipa. Sofia decide ajudar Rosa com sua festa de Hanuká. Rosa conversa com Ellen sobre Sofia. Ayla, Gisele, Breno e Caco chegam à mansão com os bebês. Todos organizam a festa na mansão. Filipa chega, e Rosa a recebe com a alegria. Rosa pergunta por Abel e se entristece. Sofia consola a avó e todos celebram a memória de Abel.

26 de dezembro (sexta-feira)

Danilo e Filipa se beijam. Manuel declara seu amor pelo filho Danilo. Ellen diz a Sofia que em breve elas viajarão para Portugal. Sofia sente saudades de Leo. Filipa confidencia para Pam que ficou com Danilo. Kami lamenta ter de devolver seu vestido de noiva. Leo descobre a falsa barriga de grávida de Ellen. Lopez anuncia a Marlon que ambos terão uma missão difícil. Leo investiga Hudson e Ellen por conta própria. Vivian se irrita com o comportamento de Leo. Marlon convence Lopez a revistar Ellen e Hudson novamente, mas não conseguem provas contra o casal. Lopez termina a parceria com Marlon, que repreende Leo mais uma vez. Samuel e Leo se surpreendem quando Ellen chega com Sofia sem a barriga falsa da gravidez.

27 de dezembro (sábado)

Sofia confessa a Samuel e Leo que já sabia que a barriga de Ellen era falsa. Leo afirma a Ellen que não será enganada por ela. Sofia admite para Leo que Ellen gosta de pegadinhas como ela. Vivian repreende Leo, e Samuel diz que a namorada foi muito dura com a ex. Rangel não acata o pedido de afastamento de Marlon feito por Lopez, e os dois voltam a trabalhar juntos. Hudson e Ellen descobrem que Sofia usa uma tag com rastreador. Davi anuncia que Bárbara será modelo da Boaz. Hudson e Ellen flagram Samuel e Leo os vigiando